Cs cree que Sánchez intenta ir "como una estrella del rock" con viajes como el de Benicàssim y que "acabará estrellado"

Publicado 02/01/2019 13:37:08 CET

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra, ha ironizado este miércoles con que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intenta "ir por la vida como una estrella del rock" con viajes en avión oficial como el de Benicàssim y que al final "va a salir estrellado".

Así lo ha indicado Zafra en rueda de prensa en la sede nacional de su partido, al ser preguntado sobre qué le parece el viaje de Sánchez en avión oficial a Benicàssim donde se entrevistó con la alcaldesa de la ciudad, Amparo Marco, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y, posteriormente, acudió al Festival Internacional de Benicàssim (FIB).

"He estado en Benicàssim muchas veces y 280 euros no cuesta. Es el ejemplo de que intenta ir por la vida como una estrella del rock pero es un presidente del Gobierno, y si quiere vivir como una estrella viajando y yendo a conciertos que se presente a otra cosa. Si quiere hacer viajes que lo haga con su dinero, no hace falta ir a todos los sitios en helicóptero. Se pasea con el avión e intenta ser una estrella, que al final va a ser estrellado", ha lanzado.

Por otro lado, ha señalado que "ya que este año va a tener una gran intensidad política con elecciones europeas, autonómicas y municipales" que es momento también para unas "elecciones generales" ya que Sánchez las prometió y se "escudó" en una moción de censura y "no llegan".

"Se está apoyando en personas como --el presidente de la Generalitat de Cataluña--, Quim Torra, que dicen que hay españoles con cargas genéticas y llama a sublevarse a los ciudadanos de Cataluña en contra del Estado o de personas como --el líder de Podemos-- Pablo Iglesias, que solo sirve para ser el correveidile e ir a la cárcel para sacar los presupuestos", ha criticado.

A su juicio, esas elecciones generales que Sánchez "no quiere traer" son "más necesarias según pasa el tiempo", porque los españoles tienen ganas de decir qué tipo de Gobierno quiere "que no tenga que rendir cuentas a los independentistas".