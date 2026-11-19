Archivo - Menú de solicitación de cita previa en una oficina de Correos - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado "riesgo de colapso" en Correos por falta de personal ante la campaña del voto por correspondencia para las elecciones generales del 29 de noviembre y ha acusado de imprevisión a la dirección de la sociedad estatal, por lo que ha exigido la contratación inmediata de refuerzos.

En un comunicado recogido por Europa Press, CSIF recuerda que este jueves acaba el plazo para solicitar el voto por correo y que resta sólo una semana para que los electores envíen sus sobres y papeletas, todo ello cuando las oficinas de Correos están "bajo mínimos" por la "acumulación de correspondencia en contenedores, miles de notificaciones ordinarias sin enviar e incluso ámbitos en los que todavía no ha llegado la propaganda electoral de los diferentes partidos".

Y eso que Correos conocía el adelanto electoral desde el 5 de octubre y dispuso de tiempo para preparar la contratación, activar las bolsas de empleo y dimensionar sus centros, pero "todavía existen unidades de trabajo que no han recibido ni un solo contrato de refuerzo".

PIDIERON 15.000 CONTRATOS, PERO NADA

CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, asegura que había reclamado un mínimo de 15.000 contratos de refuerzo para afrontar la campaña electoral y el posterior incremento de la actividad navideña, pero la empresa no ha dado respuesta a sus demandas.

"La situación es especialmente preocupante porque no se trata de una emergencia imprevisible", se lamentan, subrayando que el "riesgo de colapso" se agrava al coincidir el voto por correo con con los envíos de la campaña navideña y del 'Black Friday'.

Según CSIF, Correos ha perdido más de 22.000 empleos en la última década, pasando de 66.000 a 44.000 trabajadores, y calcula que en los centros de trabajo falta, de media, uno de cada tres efectivos, mientras las bajas, las jubilaciones y las vacantes no se cubren con la agilidad necesaria.

JAULAS SATURADAS Y CORRESPONDENCIA ACUMULADA

A su juicio, la situación se está haciendo visible en todas las áreas de Correos, tanto en la red de distribución como en los centros de clasificación, en los que hay "acumulaciones de correspondencia y jaulas completamente saturadas".

"La falta de efectivos obliga a trabajar con una presión extraordinaria, con consecuencias que pueden afectar directamente a la salud laboral", denuncian.

En las oficinas, "la masificación de ciudadanos que acuden a gestionar el voto por correo convive con la atención ordinaria", y hay centros con dotaciones mínimas, incluso con una sola persona atendiendo y otra a tiempo parcial.

Y "especialmente preocupante" es la situación de los servicios rurales, añade el sindicato, pues los carteros y carteras tienen que atender una oficina, gestionar el voto por correo, realizar su reparto habitual y distribuir propaganda electoral. Para CSIF, la compensación económica de la campaña "no guarda proporción con la carga de trabajo y las responsabilidades que están asumiendo".

Por todo ello, la organización sindical exige, entre otras medidas, la contratación inmediata de refuerzos, la cobertura de vacantes, la actualización de las bolsas de empleo, la revisión de las compensaciones económicas de las campañas, garantías escritas sobre el cobro de las retribuciones y ausencia de presiones indebidas, y la evaluación de los riesgos laborales derivados de la sobrecarga y acumulación de envíos.