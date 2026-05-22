Cuatro de los españoles de la flotilla detenidos por Israel han necesitado atención médica, según Albares

May 14, 2026, Activists, journalists, medics, and international participants gather aboard boats and sailboats during the departure of the Global Sumud Flotilla - Abdelrahman Alkahlout / Zuma Press / Europa Press

El ministro confía que la UE apruebe sanciones contra Ben Gvir tras la "brutalidad" del vídeo de los arrestados

HELSINGBORG (SUECIA), 22 (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Iván Zambrano)

Cuatro de los alrededor de 40 españoles que viajaban a bordo de la flotilla a Gaza interceptada por Israel y que fueron expulsados la víspera hacia Turquía han necesitado atención médica, según ha desvelado este viernes el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

En declaraciones en Helsinborg (Suecia), donde asiste a la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN, ha explicado que ha habido cuatro de los españoles que han requerido atención sanitaria y "ya la han recibido", sin entrar en más detalles respecto a su estado.

En cuanto al resto, ha confirmado que han sido atendidos por la embajadora en Turquía, Cristina Latorre, y por el personal de la Embajada e irán viajando a España "paulatinamente a lo largo del día", si bien desde una de las organizaciones que respalda la iniciativa han informado de que la llegada previsiblemente no se producirá hasta mañana.

Asimismo, Albares ha precisado que "también se está documentando a tres ciudadanos que lo necesitaban" para poder viajar hacia España, tras haber sido expulsados todos ellos por Israel con destino a Turquía en aviones fletados por el Gobierno turco después de que sus embarcaciones fueran interceptadas por la Marina israelí en aguas internacionales a principios de esta semana.

SANCIONES CONTRA BEN GVIR

Por otra parte, Albares ha mostrado su confianza en que los Veintisiete adopten sanciones contra el ministro israelí Itamar Ben Gvir después del vídeo que publicó este en redes sociales en el que se ve humillando a los detenidos de la flotilla, arrodillados y con la cara contra el suelo.

Estas imágenes han generado una ola de críticas y condenas a nivel internacional e incluso la reprobación por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Exteriores, Gideon Saar.

"Es algo que desde luego nosotros ya habíamos planteado" puesto que tanto Ben Gvir como Bezalel Smotrich, otro ministro ultra del Gobierno israelí, ya tienen prohibida su entrada en España desde hace tiempo, ha señalado el ministro.

"Ahora queremos que sea una medida de la UE", ha subrayado, explicando que ha tenido ocasión de hablar de esta cuestión esta misma mañana tanto con el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, quien ya había dicho que Italia solicitará estas sanciones, como con su homólogo polaco, Radoslaw Sikorski.

Aunque la medida requiere unanimidad, tal y como ha recordado, ha confiado en que prospere. "Espero que sí", ha dicho, confiando en que tras la "brutalidad" del vídeo de Ben Gvir y "la sensibilidad que ha levantado, no solo por supuesto en España, que ya la teníamos, sino prácticamente todos los países de la Unión Europea, podamos avanzar".