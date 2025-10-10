Cuatro de los españoles de la segunda flotilla detenidos por Israel serán expulsados en las próximas horas

Jimena González, diputada de Más Madrid en la Asamblea madrileña a bordo de una flotilla con ayuda para Gaza - MÁS MADRID

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cuatro de los ocho españoles que viajaban en la última flotilla con ayuda para Gaza interceptada esta semana por Israel serán expulsados en las próximas horas, según han informado desde Rumbo a Gaza, una de las organizaciones de la iniciativa.

En concreto, Israel va a proceder a expulsar a Jimena González Gómez, diputada de Más Madrid en la Asamblea madrileña; María Teresa Arancón; María Plata Díaz y Yacine Belkaid Ayari.

Las dos primeras viajaban a bordo de los veleros de la iniciativa 'Thousand Madleens', mientras que los dos segundos iban a bordo del 'Conscience', un antiguo ferry fletado por Rumbo a Gaza.

Precisamente, otra de las integrantes que viajaba en este barco, la italiana Elisabeth di Luca, residente en España, también será deportada por Israel, según ha precisado la organización.

La parlamentaria de Más Madrid está previsto que llegue esta noche al aeropuerto de Barajas, según ha informado su formación, mientras que el resto de integrantes de la flotilla se espera que sean expulsados vía Estambul, sin que por el momento esté claro cuándo se producirá su llegada a España, según Rumbo a Gaza.

Todas las embarcaciones fueron interceptadas por el Ejército israelí en la madrugada del miércoles en aguas internacionales y trasladadas hasta el puerto de Asdod. De ahí, los 145 integrantes de la flotilla fueron trasladados a la prisión de Ktziot, situada en el desierto del Négev.