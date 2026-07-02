Cuerpo acusa al PP de traspasar "demasiadas líneas" por "amedrentar" a los funcionarios que tramitan la 'ley de nietos'

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, atiende a los medios a su llegada a la tercera edición del Foro ICEX, en La Nave, a 2 de julio de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha acusado hoy al Partido Popular de traspasar "demasiadas líneas" por amedrentar a los funcionarios que tramitan la 'ley de nietos', que prevé dar la nacionalidad española a los descendientes de españoles que emigraron después de la guerra civil.

Carlos Cuerpo ha realizado estas declaraciones durante un acto en el ICEX, donde ha señalado haber leído declaraciones que "amedrentan, coaccionan a los funcionarios en el ejercicio de su actividad", en referencia a los que están tramitando las peticiones. "Yo creo sinceramente que se están traspasando demasiadas líneas y que deberían reflexionar", ha exclamado el vicepresidente.

A este respecto, ha cuestionado el "perfil radical" de la posición del Partido Popular con respecto a este derecho, "a esta deuda que tiene nuestro país con los hijos y los nietos de aquellos que tuvieron que salir".

En su opinión, esto tiene varias consecuencias negativas y la primera, ha apuntado, es que pone en duda este derecho por parte de los hijos y los nietos que tuvieron que abandonar nuestro país durante la guerra y en el periodo posterior. Y la segunda, ha añadido, es que además "cuestiona la legitimidad" de las elecciones y del sistema democrático.

Carlos Cuerpo no ha querido entrar en las afirmaciones que realizó ayer José María Aznar, quien pidió una mayoría nacional para derribar al Gobierno de Pedro Sánchez y se ha limitado a reiterar su opinión sobre la llamada 'ley de nietos', reclamando de nuevo al PP que "sea prudente" y "no rebasen ciertos límites con tal de avanzar o de intentar tener ciertos cálculos o argumentos electoralistas".