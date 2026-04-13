Cuerpo se alegra de la derrota de Orbán por que era un "lastre" y pone "freno y coto" a la extrema derecha

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, recibe al vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para Prosperidad y Estrategia Industrial, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha celebrado este lunes que Viktor Orbán haya perdido las elecciones por la presidencia de Hungría, ya que le considera "uno de los grandes lastres" de la Unión Europea.

"Una agenda claramente europeísta del nuevo primer ministro húngaro pues son muy buenas noticias", ha agregado en una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press, sobre la victoria de Peter Magyar este domingo en los comicios parlamentarios húngaros, la cual supone que "afortunadamente" se haya puesto "freno y coto" a la "extrema derecha" en Hungría.

AGENDA MULTILATERAL CON CHINA

Por otra parte, interpelado por si el régimen chino cumple con los derechos humanos, el vicepresidente ha puntualizado que el objetivo del Gobierno liderado por Pedro Sánchez es tener una "agenda multilateral" para que China respete estos derechos.

A renglón seguido, en esta ocasión preguntado por Taiwán, Cuerpo se ha adherido a la agenda de China que "es muy clara en estos casos" y ha añadido que el rol que debe jugar España es el de mediar "de manera diplomática" para que los problemas en la región se puedan "resolver con participación de las partes".