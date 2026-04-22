Cuerpo defiende medidas a largo plazo para Canarias y avisa de la posibilidad de un escenario más adverso por la guerra

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 22 de abril de 2026, en Madrid (España). El pleno del Congreso debate sobre la gobernabilidad de España con preguntas por parte de los diferentes grupos parlamentarios a - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, ha defendido ir "más allá de lo coyuntural" en las ayudas para Canarias por la guerra en Irán y ha dicho que el FMI ya contempla escenarios "más adversos que benignos" y que los impactos en la economía pueden ser mayores de los esperados.

Así lo ha dicho en respuesta a la interpelación urgente en el Congreso de los Diputados de Cristina Valido García, diputada del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el impacto de la crisis generada por la guerra de Irán en Canarias y las medidas urgentes a poner en marcha para enfrentar sus consecuencias en la región ultraperiférica.

Valido García ha denunciado que "Canarias no puede seguir siendo una nota al pie" en los acuerdos del Gobierno y ha defendido la necesidad de "un análisis diferenciado" para el archipiélago, así como la flexibilización de la regla de gastos.

El vicepresidente primero y titular de Economía ha asegurado que, según el mensaje del Fondo Monetario Internacional (FMI), se plantea un escenario "más adverso que benigno" en los mercados internacionales motivado por la incertidumbre y la duración de la guerra en Oriente Próximo y eso motiva que la recuperación y las respuestas sean complejas y a largo plazo.

En cuanto al combustible y el turismo, Cuerpo ha defendido la buena situación de las reservas de queroseno españolas "gracias a las ocho refinerías", pero ha asegurado que también depende de las capacidades de otros países para "llenar sus aviones" de cara a posibles afecciones al sector turístico, uno de los principales motores de la economía canaria.

Una preocupación que, ha asegurado, llevará a la próxima reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea (ECOFIN), que tendrá lugar en diez días.

Respecto a las medidas adoptadas en Canarias, Cuerpo ha recordado el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias para que "el Estado financiara, vía compensación, medidas complementarias que el Ejecutivo Canario podía activar en su ámbito competencial", con el objetivo de paliar los efectos socioeconómicos de la guerra.

El titular de Economía ha incidido en que este acuerdo ha contribuido a que el gobierno insular implemente una reducción del Impuesto General Indirecto Canario en gasolinas, que "ha pasado del 1 al 0%", entre otras bonificaciones.

CUMPLIR CON LA REGLA DE GASTO

Ante la petición de Valido García de liderar un espacio de diálogo "fluido en tiempo real" con las Comunidades Autónomas, Cuerpo ha asegurado que convocará a todas las CCAA para controlar las reglas de gasto conforme a la guerra.

"Las reglas fiscales europeas están ahora mismo activadas y ese cumplimiento, esa necesidad de ir vigilando el crecimiento del gasto, no solo se declina a nivel doméstico en los distintos subsectores, sino que también tiene que cumplirse a nivel agregado del conjunto de administraciones públicas. En cualquier caso, las comunidades autónomas tienen que cumplir con la regla de gasto", ha concluido el ministro.

La diputada canaria ha apelado a Cuerpo la necesidad del Ejecutivo de presentar un informe a la Unión Europea sobre las regiones ultraperiféricas, como es Canarias, y el ministro le ha recordado que "el pasado 5 de marzo, fue el presidente del Gobierno el que remitió una carta a Úrsula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, donde transmitía la posición de España respecto al encaje de estas regiones ultraperiféricas, de la discusión del marco financiero plurianual". Así, Cuerpo ha insistido en que sus políticas promueven "esfuerzos a nivel doméstico", pero también a nivel internacional, aunque ha apuntado hacia unas medidas a largo plazo en vez de centrarse únicamente en las coyunturas concretas.