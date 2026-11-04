La Cumbre Iberoamericana arranca con un minuto de silencio por los 69 fallecidos en el accidente de Urda

Los Reyes El Rey Felipe VI y la Reina Letizia a su llegada a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, a 4 de noviembre de 2026, en Madrid (España).- Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid ha arrancado este jueves por la tarde en el Teatro Real con un minuto de silencio por los 69 fallecidos en el accidente ferroviario ocurrido el pasado 28 de octubre en Urda (Toledo), tragedia a la que también se han referido en sus intervenciones tanto Felipe VI como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El Rey ha querido iniciar sus palabras recordando a los fallecidos en el "terrible accidente ferroviario", "que tiene aún hoy a todo el país sumido en el dolor y la consternación" y ha aprovechado para enviar un "abrazo enorme" en su nombre y el de la Reina Letizia, también presente, a los heridos, a los que ha deseado una recuperación rápida, y a quienes "vivieron esa traumática experiencia", especialmente familiares y amigos.

Asimismo, el monarca ha reconocido y agradecido "la labor profesional y sensible de los miembros de los cuerpos y servicios de emergencia y asistencia, también la de los voluntarios y de los vecinos de Urda y otros pueblos próximos al lugar de la tragedia, que, dando un ejemplo de ciudadanía, pusieron todo de su parte por ayudar".

Por último, ha agradecido en nombre de todos los españoles "las innumerables muestras de afecto y condolencia recibidas de todos los rincones del mundo y, de manera especial, las de los pueblos y las instituciones de esta querida Comunidad Iberoamericana".

Por su parte, Sánchez, que ha hablado antes que el monarca, ha querido agradecer "de corazón" las muestras de cariño que ha recibido España tras el "trágico accidente" y ha asegurado que el "recuerdo sigue estando con los fallecidos, con los heridos, con sus familiares y con sus seres queridos". "Y siempre lo va a estar", ha prometido.

Asimismo, el presidente del Gobierno ha asegurado que la Cumbre Iberoamericana de Madrid y "todo lo bueno" que salga de ella es "un homenaje a todos ellos y a todas ellas".

CEREMONIA INAUGURAL

El escenario elegido para la ceremonia inaugural ha sido el Teatro Real. Después del minuto de silencio inicial en recuerdo de las víctimas de Urda, la Orquesta Iberoamericana de Jóvenes, dirigida por Gustavo Dudamel, ha dirigido el 'Danzón nº 2', de Arturo Márquez.

Las actuaciones musicales, que se han ido intercalando con las intervenciones, han continuado con una actuación de Miguel Poveda y Eva Yerbabuena, homenajeando a Federico García Lorca, a la que ha seguido la interpretación de 'tonada de Luna' en castellano y de 'Lua Lua Lua' en portugués por Jorge Drexler y Carminho. Para concluir, tras las palabras del Rey, Rozalén y Lila Downs han interpretado 'Canción con todos'.

El acto, que han presentado las actrices Aitana Sánchez Gijón y Juana Acosta, ha sido presidido por los Reyes y a él han asistido los mandatarios de otros países que han viajado hasta la capital para la cumbre, con la excepción del argentino, Javier Milei.

También han estado presentes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, el grueso de los miembros del Gobierno así como el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, entre otros.