La cúpula de Podemos asume la responsabilidad del varapalo en Aragón, pero se conjura para rearmarse

El secretario de organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ofrece una rueda de prensa en la sede de Podemos, a 9 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha admitido que el resultado de su partido en las elecciones en Aragón es "muy malo", tras desparecer del parlamento regional, ha asumido en primera persona eximiendo a la dirección autonómica de este varapalo.

Pese a este golpe, ha subrayado que lo que toca a Podemos es poner más ahínco para fortalecer los territorios, una de sus mayores carencias, y que ahora tienen que seguir "luchando" y levantar al partido de cara a las otras citas electorales, como es Castilla y León el próximo 15 de marzo.

Fernández ha asumido que Podemos encaró en una situación "muy complicada" el 8F marcada por problemas internos en Aragón y una dirección autonómica con apenas un trimestre de experiencia para encarar esta cita.

En rueda de prensa en la sede del partido, ha afirmado que Podemos intentó una lista de unidad en Aragón, al igual que en Castila y León, pero no fue posible con IU cuando sí se consiguió una coalición en los comicios extremeños, donde hubo buen resultado.

El dirigente 'morado' ha agradecido a la candidatura autonómica de Podemos su trabajo pese a quedar fuera del Parlamento y les ha eximido de cualquier responsabilidad, al destacar que en la región el partido estuvo sumido en disputas internas, hubo varias dimisiones en el partido y la nueva cúpula autonómica apenas llevaba tres meses en el cargo cuando se convocó el anticipo electoral.

"Si quieren buscar responsables a la situación de Aragón las puedo asumir en primera persona sin ningún tipo de problemas", ha apostillado Fernández para apuntar que ahora toca reforzar el trabajo en el territorio e intentar las candidaturas más amplias posibles. Eso sí, ha subrayado que Podemos no ceja en su empeño de intentar "volver a poner en pie" a la izquierda alternativa.

También ha admitido preocupación por el alza de Vox, que duplica resultados en esta comunidad, y por la amplia mayoría que está recabando el PP junto al partido de Santiago Abascal, algo que ya se vio en los pasados comicios extremeños pese a que la candidatura que conformaron Podemos e IU (Unidas por Extremadura) cosechó un buen resultado.

Por ello, el coportavoz de Podemos ha culpado también al PSOE de esta situación por su falta de medidas de izquierda en materia social y económica.



