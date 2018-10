DAESH exige a Francia hacer como España con Irak y presione al Gobierno para que se retire

Actualizado 23/11/2015 15:42:07 CET

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Estado Islámico (también llamado DAESH) ha emitido un video en el que amenaza a Francia con nuevos ataques si no cesan los bombardeos sobre Siria. En sus exigencias, un yihadista que habla en francés pone como ejemplo las presiones de los españoles a su Gobierno para forzar la retirada de Irak en 2004.

"Sabed que tenemos muchos candidatos a operaciones mártires, sabed que no es la última operación, no es nuestra última cita, salvo que hagáis presión sobre vuestro Gobierno como lo hizo el pueblo español hace varios años contra la guerra en Irak", dice este terrorista en un video al que ha tenido acceso la empresa de seguridad AICS y ha sido recogido por Europa Press.

Quien realiza estas amenazas es un terrorista llamado Abou Tayssir El Faransi, por lo que a juzgar por su nombre de guerra es de origen francés. Las fuentes consultadas indican que el video (de 4 minutos de duración) fue difundido por el grupo terrorista hace varios días. Además del discurso principal se aprecian imágenes de los atentados de París, de la aviación gala o el presidente Hollande.

Este portavoz del Estado Islámico advierte a Francia que sólo se salvará si se retira "de esta guerra". "Si no, tendréis otros sábados negros, si no, seréis la proa de nuestros lobos solitarios (...) libráis una guerra de cobardes sois incapaces de venir al terreno, libráis una guerra por encargo y una guerra por encargo no funciona nunca", añade.

Ha sido elaborado por una de las productoras locales con las que cuenta Estado Islámico para difundir su mensaje en todo el territorio del califato. En concreto, este video lleva el sello de Diyala, una región al este de Irak fronteriza con Irán y de mayoría suní (la corriente del Islam que profesa el Estado Islámico) y kurda.