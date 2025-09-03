Una decena de detenidos en O Salnés (Pontevedra) en una operación contra el tráfico de cocaína

Archivo - Agente de la UCO de la Guardia Civil en un operativo en Pontevedra - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID/SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una operación de la Guardia Civil contra el narcotráfico en la comarca de O Salnés (Pontevedra) ha dejado una decena de detenidos por su presunta relación con la entrada de cocaína en la costa gallega, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

El operativo iniciado este martes, liderado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, incluye registros y se desarrolla principalmente en Cambados y otros municipios de la comarca de O Salnés, aunque también en Madrid.

Entre los detenidos figura un ciudadano de nacionalidad colombiana acusado de liderar una organización dedicada presuntamente al tráfico de estupefacientes a gran escala, según han detallado las citadas fuentes.