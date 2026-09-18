Decenas de ceutíes reciben a Florentino Pérez con camisetas del Madrid: "Gracias por apoyarnos"

1118173.1.260.149.20260918121418 El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, recibe al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, al presidente de honor del equipo, Pirri, y el director de Relaciones Institucionales, Emilio Butragueño. - GABRIELA SARDÁ

CEUTA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Decenas de ceutíes se han concentrado este viernes a las puertas del Palacio Autonómico para recibir al presidente Del Real Madrid Club de Fútbol, Florentino Pérez, que ha sido recibido por el jefe del Ejecutivo local, Juan Vivas.

Los vecinos han acudido al encuentro de Pérez portando camisetas del Real Madrid y de la Agrupación Deportiva Ceuta. Le han gritado "¡Florentino, Florentino!".

El presidente ha visitado Ceuta acompañado del presidente de honor del Madrid y natural de Ceuta, José Martínez Pirri, y del director de relaciones institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño.

Tanto Florentino como Pirri han firmado el libro de honor de la Ciudad Autónoma. Mientras lo hacía el exjugador ceutí del Real Madrid, Florentino Pérez ha conversado con varios consejeros del Gobierno de Ceuta. Una de ellas, la responsable de Hacienda, Kissy Chandiramani, le ha agradecido el gesto al visitar la ciudad en plena crisis: "Le agrademos mucho el apoyo".

El presidente Del Real Madrid ha puesto en valor a Juan Vivas, a quien ha calificado como "el presidente más ilustre que tiene España".