López lamenta que PP "ponga en riesgo" 10 millones de pensiones para que el Gobierno "tenga una derrota parlamentaria"

Óscar López esta mañana en Vigo. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha lamentado que el PP "sea capaz de poner en riesgo el cobro de las pensiones de 10 millones" de españoles "con tal de que el Gobierno tenga una derrota parlamentaria".

Así lo ha señalado este viernes en Vigo tras ser preguntado por las negociaciones con Junts para tratar de validar en el Congreso el decreto de revalorización de las pensiones, que incluía también medidas fiscales, sociales o ayudas al transporte.

El ministro ha reivindicado que el Ejecutivo central sigue trabajando con mucho "diálogo", indicando que no es la primera vez que sufre una derrota parlamentaria y luego "la levanta".

En este punto, ha atacado a los 'populares', criticando que no hayan apoyado esta iniciativa, que también incluía la revalorización de las pensiones.

INMIGRANTES

Además, Óscar López ha sido preguntado sobre las críticas del PP, después de que los 'populares' considerasen el anuncio del Gobierno sobre una nueva regularización de inmigrantes como un intento de desviar la atención.

El ministro ha lamentado que "en el primer país del mundo", refiriéndose a Estados Unidos pero sin nombrarlo, "se puede coger a un niño de 5 años salido de un colegio y llevárselo detenido para repatriarlo": "Me explota la cabeza".

Para él, detrás de muchos discursos de Vox y del PP hay "xenofobia" o, "un paso más", apuntando hacia "racismo", ya que "cuando ha sido para acoger a refugiados ucranianos no ha habido ningún problema: quizá porque eran rubios". "La diferencia entre la xenofobia y el racismo es muy preocupante y que el PP copie el discurso ultra es muy preocupante", ha sentenciado.

Entre otros temas, todo ello en Vigo en el marco del inicio de las obras de la futura planta de chips fotónicos, López ha hablado de la estabilización de interinos en función pública, indicando que el Gobierno tenía un compromiso con Bruselas para estabilizar 300.000 plazas a 31 de diciembre y lo alcanzó, alcanzando ahora más de 400.000. "Cumplimos", ha reivindicado, apuntando que se convocan "las mayores ofertas de empleo público" de la historia.