Decenas de migrantes de playa Benítez en Ceuta, desalojados hoy, deciden retornar voluntariamente a Marruecos

Migrantes pasan la noche en las playas de El Trampolín y Benitez, a 28 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

CEUTA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Decenas de migrantes marroquíes que permanecían en los asentamientos de la playa de Benítez en Ceuta han decidido regresar voluntariamente a Marruecos, tras ser informados de que pueden acogerse a esta opción, durante el operativo desplegado para trasladar a los residentes en la zona a las instalaciones del Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE), para filiarles.

Desde alrededor de las 9:30 horas han comenzado a llegar al Tarajal los autobuses en los que están siendo trasladados los migrantes procedentes de playa Benítez. El otro destino ha sido la frontera de El Tarajal, desde donde varios migrantes aún sin cuantificar han decidido volver a Marruecos.

Desde primera hora de la mañana, un amplio dispositivo de la Policía Nacional se ha encargado de agrupar a las personas que permanecían en los asentamientos y organizar su traslado en autobús.

Los vehículos se han dirigido primero hacia las naves en El Tarajal, donde se encuentra el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), para proceder a la filiación de los migrantes y tramitar las distintas situaciones de quienes han entrado en Ceuta. De allí, serán reubicados en el campamento de acogida de Loma Colmenar, según han confirmado desde la Jefatura Superior de Ceuta.

Durante el operativo, un intérprete que acompaña a los agentes ha explicado a los migrantes el procedimiento y les ha pedido que no temieran al comprobar que los autobuses circulaban en dirección a la frontera.

Según les ha trasladado, el destino no era la frontera para proceder a su expulsión, sino el CATE, donde serían filiados y tendrían la posibilidad de solicitar protección internacional.

El intérprete también les ha informado de que aquellos que lo desearan podían optar por regresar voluntariamente a Marruecos. Esta posibilidad ha llevado a decenas de ciudadanos marroquíes a decantarse por el retorno, por lo que han sido trasladados en autobús hasta el entorno fronterizo de El Tarajal.

Desde el inicio de la crisis, el Gobierno de España ha señalado que las solicitudes de protección internacional deben responder a los supuestos previstos por la normativa y que los motivos exclusivamente económicos o laborales no constituyen, por sí mismos, causa para obtener el derecho de asilo.

Esta circunstancia, según las explicaciones ofrecidas a los migrantes, está llevando a algunos ciudadanos marroquíes a plantearse el retorno voluntario a su país.