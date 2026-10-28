Decenas de pasajeros con trenes cancelados reclaman en Atocha conmocionados: "Ha sido una desgracia"

Pasajeros afectados por la cancelación de trenes en los mostradores de Renfe. - EUROPA PRESS

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de pasajeros formaban fila en torno a las 11:00 horas de este miércoles para reclamar en los mostradores de Renfe tras la cancelación de sus trenes a Andalucía debido al choque ocurrido en la localidad toledana de Urda, un accidente ferroviario en el que han fallecido al menos 30 personas. Durante toda la mañana se han acercado decenas de afectados más.

Una trabajadora de Renfe ha explicado a Europa Press que se han cancelado todos los trenes a Andalucía con salidas previstas para este miércoles y jueves. Además, por megáfono, explicaba a los afectados que podían reclamar la devolución del dinero del billete o bien realizar un cambio de fecha.

Una de las pasajeras afectadas, Rafaela, realizaba el trayecto Barcelona-Madrid cuando se ha enterado de la noticia. Su destino final era Málaga, a donde viajaba por unas citas médicas pero su tren se ha cancelado debido al accidente. "Es una desgracia, ha habido muchos fallecidos, me da miedo hasta ver las imágenes", asegura en declaraciones a Europa Press.

Según explica la afectada, se enteró de la noticia a través de las redes sociales antes de recibir la comunicación oficial. "Estaba en Facebook y mi sorpresa es que, antes de que Renfe me enviase la información, yo ya estaba viendo que había habido un accidente y dije 'qué miedo'", ha afirmado. Posteriormente, la compañía ferroviaria le notificó la suspensión mediante un mensaje de texto a su teléfono móvil.

Rafaela ha explicado que el ambiente dentro del vagón al conocerse la magnitud del siniestro era de "pena" y de "pésame" compartido entre todos los viajeros, mostrando su profunda consternación por las familias que han quedado "rotas".

Ante la falta de alternativas viables por parte de la compañía ferroviaria que, según ha indicado, se ha limitado a devolverle el importe del billete, ha intentado buscar por sus propios medios un autobús para llegar a Málaga pero finalmente ha decidido regresar a Barcelona.

La viajera ha manifestado una fuerte sensación de inseguridad y desamparo, criticando la "falta de medidas" y de "control". "Estamos indefensos, no tenemos seguridad. Es una pena que los ciudadanos tengamos que viajar de esta manera", ha lamentado.

Por su parte, María Teresa y Javier se dirigían a Sevilla para celebrar su aniversario de bodas, 59 años de casados. Su tren salía a las 9:00 horas y tras media hora dentro del vagón, les han comunicado que se cancelaba.

"Ayer dudábamos de si era el tren de las 8:00 horas o el de las 9:00 horas. Menos mal que no era el de las 8:00 horas", ha expresado Javier en declaraciones a Europa Press tras pasar por el mostrador de Renfe, donde les han devuelto el importe de sus billetes.

Además, ha manifestado su descontento con el funcionamiento de los trenes. "Yo ya no me subo en el tren para nada", afirma María Teresa, nerviosa por lo ocurrido. "Las vías están de pena", ha añadido su marido, recordando que fueron a Galicia el año pasado y que eran "horribles los saltos que pegaba el tren".