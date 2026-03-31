Defensa desconoce el origen del ataque que mató a tres cascos azules en Líbano: "Todas las opciones están abiertas"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparece ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, en el Congreso - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado este martes que se desconoce el origen de los dos ataques contra la brigada bajo mando español desplegada en el Líbano, que han terminado con el fallecimiento de tres cascos azules indonesios y con un herido muy grave, y ha explicado que la autoridades internacionales están investigando lo sucedido.

Según ha señalado a la salida de la comisión Mixta (Congreso-Senado) sobre Seguridad Nacional en la que ha comparecido para hablar de la situación de Oriente Próximo, se encuentra en "permanente contacto" con el general Antonio Bernal, que comanda la zona donde ocurrieron ayer los acontecimientos, así como con el secretario adjunto de Naciones Unidas.

PENDIENTES DE LAS AUTOPSIAS

Robles ha añadido que hoy se iban a hacer también las autopsias a los difuntos para ver "de dónde habían procedido las explosiones" y ha subrayado que, "en el momento actual", "todas las opciones están abiertas".

Precisamente al inicio de su intervención en el Congreso, la ministra ha trasladado sus condolencias por los fallecimientos de tres cascos azules indonesios en el Líbano, donde España mantiene desplegados cerca de 700 militares en el marco de la misión de Naciones Unidas que terminará probablemente a finales de año.

La titular de Defensa ha detallado que 672 soldados españoles, incluidos 12 guardias civiles y 8 intérpretes, se encuentran desplegados en el Líbano desde noviembre en marco de la misión de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), al mando del general de brigada Bernal Martín, sobre la base de la Brigada 'Guzmán el Bueno".

Robles ha repetido su "admiración y reconocimiento" por la labor que están realizando los militares españoles, no solo en el mantenimiento de la paz, sino también en "circunstancias complicadas y difíciles" como las vividas este mismo día por los fallecidos indonesios. Ha añadido que están teniendo que llevar a cabo no solo la preparación que tienen "militarmente hablando", sino también "humanamente y como personas".

UNA SITUACIÓN "MUY DIFÍCIL Y COMPLICADA"

La ministra ha explicado que Hezbolá reanudó el lanzamiento de misiles y drones contra Israel hace casi un mes, coincidiendo con el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, lo que provocó ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel contra áreas que consideran vinculadas a ese grupo en todo el territorio libanés, además del despliegue de tropas israelíes en el sur del país.

Según ha indicado, estos movimientos han generado un "efecto de cascada", provocando el desplazamiento de alrededor de un millón de civiles libaneses, en su mayoría chiíes del sur y de los suburbios de Beirut, y las autoridades israelíes han declarado su intención de establecer una "zona de seguridad", dentro del territorio libanés.

En este contexto, ha señalado que los militares españoles en Líbano, integrados en la misión de Naciones Unidas, tienen "lógicamente una situación muy difícil, muy complicada", y que, aunque son "unos magníficos profesionales", las instrucciones que tienen son las de cumplir con las misiones que puedan realizar en el marco de Naciones Unidas, "tomando todas las medidas de precaución necesarias".

Robles ha afirmado que España va a estar "siempre con Naciones Unidas" y con el pueblo libanés, al tiempo que ha dicho que se tiene que pedir a Israel y a Hezbolá que garanticen la seguridad de los militares. En la zona hay un total de 10.000 militares de distintos países. Los españoles están al mando de un sector donde hay 3.000 militares, ha añadido.