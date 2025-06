Archivo - Un Airbus A330 del Ejército del Aire- Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

Los 40 evacuados desde Irán hacia Armenia llegarán a lo largo del día a España

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El Gobierno ha enviado un avión A330 del Ejército del Aire a Jordania para repatriar a España a unos 200 españoles que se encontraban en Israel y que querían abandonar el país debido a los bombardeos por parte de Irán desde hace una semana.

Así lo ha notificado el Ministerio de Defensa en un mensaje en la red social X. Según ha señalado, el avión "vuela rumbo a Jordania" y los españoles "pronto estarán de vuelta en casa".

Posteriormente, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha confirmado en un vídeo la llegada de un avión para trasladar a unos 200 españoles que "voluntariamente han querido salir de Israel".

"Están en estos momentos ya cruzando, algunos de ellos lo han hecho ya, la frontera con Jordania y en las próximas horas esperamos que embarquen felizmente en un vuelo para regresar a España", ha indicado, precisando que se ha ofrecido la opción a todos los españoles que estaban registrados.

Según los datos facilitados por Exteriores, en la demarcación consular de la Embajada en Tel Aviv constan inscritas en el Registro de Matrícula Consular 7.766 personas como residentes y 17 como no residentes, mientras que en la demarcación consular del Consulado General de España en Jerusalén constan inscritas 2.904 personas como residentes y 33 como no residentes, si bien estos datos podrían ser inferiores, dado que algunos podrían haber abandonado ya el país y no haberlo notificado.

En los últimos días, la Embajada en Tel Aviv ha venido informando de los horarios en los que estaban abiertos los distintos pasos fronterizos con Jordania y Egipto para quienes quisieran abandonar el país por vía terrestre, toda vez que los vuelos comerciales han quedado suspendidos debido a los constantes ataques con misiles balísticos por parte de Irán.

EVACUACIÓN DE IRÁN

Este sería el segundo operativo de evacuación de españoles de Oriente Próximo, después de que la víspera algo más de 40 ciudadanos fueran trasladados con éxito desde Irán hacia Armenia. Según ha precisado Albares, "se encuentran ya en toda seguridad desde anoche en Armenia y están realizando las formalidades necesarias en su capital, en Ereván, para poder embarcar en un vuelo que les trasladará a España a lo largo del día".

El Ministerio de Asuntos Exteriores había informado de que había previstos planes de evacuación en los dos países para facilitar que los españoles que quisieran regresar debido a la escalada militar pudieran hacerlo, pero no precisó cuándo se producirían esas operaciones por motivos de seguridad.

El ministro ha aprovechado para trasladar su agradecimiento a la Embajada en Tel Aviv y al Consulado General en Jerusalén así como a la Embajada en Teherán así como "a todos los diplomáticos y personal del servicio exterior por la extraordinaria labor que han hecho para garantizar la seguridad de los españoles".

Asimismo, a quienes han optado por quedarse en Israel y en Irán les ha pedido que "mantengan el contacto con nuestras embajadas, que estén atentos a las redes sociales". "Si hay algún español que por el motivo que sea se encuentra de paso en Israel o en Irán y no ha contactado a la embajada, por favor que lo haga y nos dé sus datos", ha rematado.