La defensa de García Ortiz esgrime que no puede haber revelación porque el propio novio de Ayuso rompió el secreto

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha aducido este jueves, en la última sesión del juicio en su contra en el Tribunal Supremo (TS), que fue el propio Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- quien cometió la "única filtración acreditada", rompiendo con ello el secreto de sus negociaciones con Fiscalía, razonando que, por tanto, no se puede achacar a Álvaro García Ortiz revelación alguna.

En su informe final, el abogado del Estado José Ignacio Ocio ha sostenido que "la única filtración de un correo electrónico que está acreditada en la causa" es la del 'email' del 12 de marzo de 2024 donde el fiscal del caso contra González Amador se abría a pactar.

Se trata de un correo posterior al que ha centrado la causa: el enviado el 2 de febrero de ese año por la defensa del empresario a la Fiscalía ofreciendo que su cliente reconociera los dos delitos fiscales por los que se le estaba investigando a cambio de llegar a un acuerdo para evitar la cárcel.

García Ortiz se enfrenta a 6 años de cárcel, 12 de inhabilitación y un desembolso de más de 400.000 euros por, supuestamente, filtrar ese primer correo de 2 de febrero a la 'Cadena SER' la noche del 13 de marzo de 2024.

Ocio ha subrayado que ese 'email' de 12 de marzo, donde ya se reflejaba la existencia de negociaciones de conformidad, es el que se plasma en lo publicado por 'El Mundo' a las 21:29 horas del 13 de marzo, aunque con el titular de que era la Fiscalía quien ofrecía un pacto a González Amador.

Y esa información, ha enfatizado Ocio, se publicó horas después de que, tal y como González Amador y el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, han reconocido, éste pusiera en contacto al empresario con el periodista que firmó la pieza de 'El Mundo', que hablaron "ocho horas antes" de que saliera publicada.

El abogado del Estado ha aducido que, "si González Amador habló de las negociaciones de conformidad y de los términos de ésta a un periodista", "aunque se diese una versión acomodada a sus intereses", "eso supone que el secreto pierde su carácter".

"Cuando el titular de un secreto hace partícipes a terceros de ese secreto, éste pierde su carácter reservado", ha dicho, para remachar que los "actos propios" son "un elemento delimitador" de "cuándo un secreto pierde ese carácter".