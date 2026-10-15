Defensa remite al juzgado y Fiscalía la información con audios de militares presumiendo de palizas a migrantes en Ceuta

Archivo - Militares patrullan el asentamiento de migrantes en la playa El Trampolín, en Ceuta - Marcos Moreno - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa ha informado este jueves de que ha remitido al juzgado de Ceuta y a la Fiscalía la información de 'ElDiario.es' con audios en los que se escucha a militares presumiendo de dar palizadas a migrantes tras la entrada masiva de finales de julio.

En un comunicado, el Ministerio que dirige Margarita Robles ha señalado que ha adjuntado la noticia publicada este jueves por 'ElDiario.es' a la información que ya había remitido al juzgado de guardia de Ceuta y a la Fiscalía el pasado 30 de septiembre, a raíz de una denuncia de Amnistía Internacional sobre supuestas torturas y tratos crueles a migrantes.

"Se remite la información a los efectos oportunos y para preservar el buen nombre de las Fuerzas Armadas", ha indicado Defensa en un escueto comunicado en el que alude a esos audios de "supuestas conductas delictivas por parte de personal militar desplegado en Ceuta".

A finales de septiembre, Amnistía Internacional denunció "un patrón" de prácticas como "palizas, acoso, humillaciones y el robo de dinero y confiscación y rotura de teléfonos móviles a personas migrantes, sin importar su edad, condición o género", apuntando a unidades de Regulares y de la Legión "en particular".

Defensa reaccionó informando de que había remitido el informe a la Fiscalía y al Juzgado de Guardia de Ceuta. Además, añadió que había instado al Mando de Operaciones (MOPS) a investigar y dilucidar responsabilidades individuales "para preservar el buen hacer y nombre de las Fuerzas Armadas".