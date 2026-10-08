Delgado (Más Madrid) dice que "hay que poner orden rápido" a la izquierda del PSOE y que no pueden permitirse no ir unid

Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot (i) y el diputado de Más Madrid, Emilio Delgado (d) durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 21 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, Emilio Delgado, ha asegurado que el espacio a la izquierda del Partido Socialista debe "poner orden rápido" ante el adelanto electoral y ha considerado que los partidos no pueden permitirse no ir unidos el próximo 29 de noviembre.

Por ello ha pedido "tomar nota de lo que se está pidiendo en la calle" porque de lo contrario "nos va a ir mal", ha advertido en una entrevista en 'Hora 25' de la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha afirmado que ve "posible y necesario" que todos los partidos terminen confluyendo en el Frente Amplio.

Delgado ha asegurado que se ha puesto a disposición de la dirección su partido para ocupar la responsabilidad que consideren. Asimismo, ha incidido en que los partidos no deben entrar en hablar "de lo que yo quiero" o "de lo que yo necesito". "Es que esto no va de eso y ahí no voy a estar. Voy a estar intentando generar una mayoría lo más amplia posible".

"Tenemos 53 días para afrontar un reto muy difícil, aunque no imposible y que va a situar a nuestro país en una encrucijada histórica", ha avisado Delgado: "Nos estamos jugando la próxima década".