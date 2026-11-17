El cabeza de lista por Madrid del Frente Amplio, Emilio Delgado, posa para las cámaras de Europa Press, a 5 de noviembre de 2026, en Madrid (España). Sumar y Comuns. - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, ha señalado que no es "oportuno" que el PSOE haya adoptado medidas "en periodo electoral" que habían sido propuestas durante la legislatura por Sumar y ha expresado su deseo por que se hubiesen llevado con anterioridad al Consejo de Ministros para su puesta en marcha.

"En primer lugar, yo desearía que las propuestas que ha hecho Sumar, que ha hecho Frente Amplio todo este tiempo, hubieran sido recogidas por el Partido Socialista antes. No creo que sea oportuno apropiarse de esas propuestas en periodo electoral si luego no las vas a llevar a cabo", ha esgrimido Delgado en declaraciones a los medios.

Delgado ha demandado que las medidas que tuvieron un origen en Sumar, ahora Frente Amplio, puedan implementarse en la próxima legislatura, pero ha considerado inapropiado que se empleen en campaña por el PSOE mientras que durante el periodo legislativo habían sido bloqueadas por el propio Gobierno.

En este sentido, a pesar de que ahora puedan aprobarse en la Diputación Permanente, Delgado ha insistido en que espera que medidas que Sumar ya había puesto sobre la mesa con anterioridad, como el alquiler indefinido o el mínimo de inversión en vivienda pública, "se puedan materializar en el próximo Gobierno".

GARANTÍA BÁSICA DE PRECIOS

Delgado ha anunciado que para evitar que haya empresas que instrumentalicen la crisis energética derivada de la guerra en Irán para "aumentar los márgenes de beneficios", tras episodios como el cierre del estrecho de Ormuz, Frente Amplio ha propuesto una "garantía básica de precios".

"Esto se va a terminar. En situaciones extraordinarias y en situaciones que atacan la bolsillo de la gente vamos a topar los precios que tengan que ver con la cesta de la compra, con los combustibles o con la energía para proteger a las familias", ha esgrimido.

Asimismo, Delgado ha estimado que el sistema de pensiones español es sólido, aunque ha aportado que, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), España gasta un 12 por ciento del PIB en pensiones, mientras que la media europea se sitúa en torno a un punto por encima. Así, tras reunirse con colectivos y plataformas de pensionistas, ha defendido que el sistema es "perfectamente robusto".

FEIJÓO ES EL PRESIDENTE DEL 1 POR CIENTO

"No lo vamos a consentir", ha reivindicado Delgado, reprochando al líder 'popular' que quiera replicar con las pensiones la gestión que han mantenido "con la sanidad, la educación o la extinción de incendios en las comunidades donde gobiernan".

Ha definido a Feijóo como "un monumento a la insolvencia" y ha asegurado que no es el presidente que necesita España, sino el que "necesita el 1 por ciento" del país. Según Delgado, el PP quiere dejar el salario mínimo "en manos de los empresarios", las bajas en manos de las mutuas y las pensiones en manos de los bancos.

CRITICA LOS CENTROS DE DEPORTACIÓN EN RUANDA

Por otra parte, sobre los planes de varios países europeos para crear centros de deportación en Ruanda, Delgado ha esgrimido que le parecen "una distopía" y ha sostenido que se siente "orgulloso de haber formado parte o de haber impulsado un gobierno que es una excepción europea" en esta materia.

"Europa tiene que decidir si se quiere convertir en una colonia de Estados Unidos o tener un proyecto propio", ha afirmado al tiempo que ha señalado que medidas como esa "tocan la línea de flotación del proyecto europeo", que un tiempo fue "referencia en materia de derechos y de libertades".