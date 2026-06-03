Los delitos de odio marcan máximo histórico al subir un 23,6% en 2025 y aumenta la participación de menores

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional - GUARDIA CIVIL Y POLICÍA NACIONAL

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los delitos e incidentes de odio se han incrementado un 23,6% en 2025, registrando la mayor cifra de la serie histórica según el informe anual del Ministerio del Interior, que destaca también el aumento de la participación de los menores en este tipo de delitos, tanto en calidad de víctimas (+17%) como autores (+19%).

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron en 2025 un total de 2.417 infracciones penales e incidentes de odio en España, la mayor cifra desde que en 2014 se empezó a elaborar el 'Informe sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio en España'.

Suben los hechos registrados en todos los ámbitos, excepto la discriminación generacional, que desciende un 31%. Los delitos por racismo/xenofobia fueron los más numerosos (934) y los vinculados a la islamofobia, la disfobia y el antisemitismo, los que más crecieron.

Se esclarecieron el 65,6% de los hechos y se detuvieron o investigaron a 1.018 personas, un 12,5% más que en 2024, en su mayoría de sexo masculino (78,5%) y de edad comprendida entre 26 y 40 años, que representan el 24,2% del total.

MELILLA REGISTRA LA MAYOR TASA DE DELITOS

El informe lo ha presentado este miércoles el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la sede del Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE), en El Pardo (Madrid), en el marco de la segunda reunión de la Comisión de Seguimiento del III Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio 2025-2028.

Por comunidades, la ciudad autónoma de Melilla registra la mayor tasa de delitos, infracciones e incidentes odio por cada 100.000 habitantes (21,9), por delante de Navarra (15,6) y la ciudad autónoma de Ceuta (10,8).

Los delitos de odio por racismo y xenofobia, con 934 hechos, son los más numerosos, con un aumento del 16,1% respecto al año anterior. Le siguen los delitos de odio cometidos en los ámbitos de la orientación sexual e identidad de género (571 hechos), mientras que en tercer lugar se sitúan los delitos por ideología (241 hechos), que experimentan un incremento del 64%.

MÁS ISLAMOFOBIA EN EL ENTORNO DIGITAL

El mayor incremento porcentual se produce en los ámbitos de la islamofobia (+133%), que empezó a desglosarse de forma independiente en 2024; de la disfobia (+90%) y del antisemitismo (+86,5%), si bien las cifras absolutas son reducidas, con 35, 59 y 69 hechos, respectivamente.

El informe destaca la incidencia en el entorno digital de los hechos de islamofobia, que muestran un aumento del 450% en la red. En lo que se refiere a la tipología delictiva de estos hechos de odio, destacan en primer lugar las amenazas (446) y las lesiones (441), seguidas por la promoción a la discriminación (319), daños (119) e injurias y trato degradante (113 en ambos casos).

Los principales afectados por este tipo de delitos son personas del sexo masculino (62,3%), mientras que el grupo de edad más afectado es el comprendido entre los 26 y los 40 años (33,2%). Los menores de edad constituyen el 13% del total de victimizaciones.

Por último, en cuanto a la distribución de las víctimas según su nacionalidad, el primer lugar lo ocupan las españolas, con el 60,4%. Dentro del conjunto de las víctimas de nacionalidad extranjera, las procedentes de Marruecos registran el número más elevado (10%), por delante de Colombia (4,3%).