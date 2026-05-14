Desarticulada una red criminal responsable de 27 robos en casas de Guadalajara, Madrid, Valencia y Alicante

1086954.1.260.149.20260514100901 Sucesos.- Desarticulado una red criminal responsable de 27 robos en casas de Guadalajara, Madrid, Valencia y Alicante. - POLICÍA NACIONAL

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, junto con la Agregaduría de Interior de Georgia, ha detenido a 13 personas, de las que ocho han entrado en prisión, por su presunta relación con un grupo criminal itinerante al que se vincula con 27 robos en domicilios de Guadalajara, Madrid, Valencia y Alicante.

Las pesquisas policiales comenzaron el pasado mes de diciembre tras detectar una "célula criminal" integrada por personas de nacionalidad georgiana, en Torrevieja (Alicante), según ha informado la Policía Nacional.

A lo largo de la investigación, la Policía Nacional activó un dispositivo coordinado en las distintas ciudades afectadas con el que comprobó que, en el piso de Torrevieja en el que les identificaron, planificaban los desplazamientos y las "campañas delictivas".

A la hora de actuar, el grupo alquilaba vehículos y utilizaba, como "casas de seguridad", pequeños hostales rurales o viviendas vacacionales, habitualmente en Guadalajara. Las ubicaciones eran discretas y de difícil acceso, lo que facilitaba la detección de presencia policial y el "ocultamiento de vehículos".

De ahí se desplazaban a ciudades como Madrid, Guadalajara, Valencia, Valladolid o Ciudad Real, donde seleccionaban principalmente viviendas en zonas céntricas.

MARCABAN LAS PUERTAS CON PEGAMENTO

Los presuntos ladrones seleccionaban previamente los objetos mediante vigilancias y diferentes sistemas para comprobar que las casas estuvieran vacías. La Policía destaca el marcaje de puertas con hilos de pegamento y otras comprobaciones directas como llamar al timbre o vigilar los accesos a los edificios.

Tan pronto como confirmaban que la casa estaba vacía, entraban "mediante técnicas avanzadas" para llevar a cabo la sustracción de joyas, relojes y dinero en efectivo con un "claro reparto de tareas".

Mientras que uno se encargaba de seleccionar los objetos, otros eran responsables de la vigilancia, logística y el alquiler de los vehículos y los demás ejecutaban directamente el robo.

TENÍAN JOYERÍAS PREPARADAS PARA RECIBIR LO ROBADO

Una vez sustraídas las joyas, los investigados se trasladaban a joyerías dedicadas a la recepción de dichos objetos en Liria (Valencia) y Madrid, donde se encargaban de fundir el material robado o de introducirlo en el mercado ilícito.

Asimismo, el grupo criminal también actuaba como estructura de apoyo para otros delincuentes procedentes del extranjero, al facilitar su estancia temporal en España para que cometieran delitos.

Ya finalizadas las pesquisas, la Policía comenzó la "fase de explotación" mientras el grupo preparaba una nueva campaña delictiva durante el pasado mes de abril.

13 DETENIDOS

De esta forma, se procedió a la detención de 13 integrantes --cuatro en Madrid, cinco en Alicante, uno en Valencia, uno en Guadalajara y otros dos en Logroño (La Rioja)--, los cuales pasaron a disposición judicial como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal, robos con fuerza, falsedad documental, receptación y resistencia y desobediencia. Ocho de ellos han ingresado en prisión.

Además, se realizaron nueve entradas y registros en diferentes puntos con la que se intervinieron "numerosas joyas" y tres relojes de alta gama, así como tres lingotes de oro, material para fundiciones clandestinas, 6.000 euros en efectivo, herramientas para la apertura de viviendas, elementos de marcaje de viviendas y vestimentas empleadas en los robos.

No obstante, a pesar de haberse esclarecido 27 robos con fuerza cometidos entre el mes de diciembre de 2025 y el mes de marzo de 2026, la investigación sigue abierta, tanto para esclarecer nuevos hechos delictivos, como para identificar y devolver los efectos sustraídos a sus propietarios.