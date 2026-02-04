Desarticulado un grupo criminal dedicado al tráfico de droga con 51 detenidos y más de 240 kilos de cocaína - POLICÍA NACIONAL

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal dedicado a la adquisición y distribución de grandes cantidades de droga, en una operación que se ha saldado con 51 detenidos en las provincias de Valencia, Castellón, Madrid y Cuenca, de los cuales 17 han ingresado en prisión provisional.

A través de un comunicado, recogido por Europa Press, la Policía ha explicado que, en el marco de esta operación, se han realizado un total de 39 entradas y registros en distintos puntos del territorio nacional. En estas intervenciones se han incautado cerca de 242 kilogramos de cocaína --gran parte de ellos ocultos en vehículos con compartimentos preparados o 'caleteados'--, alrededor de 57 kilos de hachís, más de 12 kilos de marihuana, 979 gramos de heroína y una gran cantidad de pastillas de MDMA.

Asimismo, la Policía Nacional ha requisado más de 554.000 euros en efectivo, doce lingotes de oro, seis armas de fuego, además de armas prohibidas y simuladas, numerosa munición y un total de 36 vehículos, once de ellos preparados para el transporte oculto de la droga.

La investigación se inició en abril del pasado año tras detectarse la actividad de un individuo dedicado a la distribución de cocaína en la Comunitat Valenciana. Las primeras pesquisas permitieron constatar la existencia de una organización delictiva con un reparto definido de funciones, que utilizaba inmuebles y vehículos para el almacenamiento y transporte de la droga, principalmente cocaína, procedente de Portugal.

Avanzadas las investigaciones, los agentes localizaron uno de los vehículos empleados para el traslado de la droga por todo el territorio nacional, así como varios puntos de distribución en la provincia de Valencia y en otras comunidades autónomas.

A finales del mes de noviembre, los investigadores tuvieron constancia de un transporte de gran cantidad de cocaína, la cual se encontraba oculta en el interior de un vehículo 'caleteado'. De forma paralela, se efectuaron ocho entradas y registros en distintas localidades de Cuenca y Madrid. En dicho operativo, se detuvo a siete personas, ingresando en prisión provisional seis de las mismas.

Asimismo, a comienzos del 2026, se practicaron ocho entradas y registros en varias localidades valencianas, donde intervinieron casi seis kilogramos de cocaína, 233.630 euros en efectivo y un arma de fuego, entre otros efectos. Este dispositivo se saldó con la detención de 11 personas e ingreso en prisión provisional de tres de ellas.

Pocos días después, tuvo lugar otro operativo policial, en el que se realizaron 12 entradas y registros en numerosas localidades de la provincia de Valencia y Castellón, donde se incautaron alrededor de 68 kilos de cocaína, 979 gramos de heroína, 272 pastillas de MDMA, 255.687 euros en efectivo y cuatro armas de fuego, resultando detenidas 15 personas, de las cuales siete ingresaron en prisión provisional.

La investigación finalizó con un operativo destinado a la desarticulación de la cartera de clientes y distribuidores de la droga a pequeña escala, realizando otras 13 entradas y registros en localidades de Valencia. Durante los mismos, la Policía Nacional intervino 56 kilogramos de hachís, cerca de dos kilos de cocaína, más de un kilo de marihuana, 38.250 euros en efectivo, doce lingotes de oro de diferentes pesos, 61 gallos de pelea y un arma de fuego. Como resultado, 16 personas fueron detenidas, de las cuales una ingresó en prisión provisional.

La actuación policial ha permitido, según ha destacado la Policía Nacional, la completa desarticulación de este entramado criminal dedicado al tráfico de drogas, con una de las mayores incautaciones de cocaína realizadas en los últimos meses.