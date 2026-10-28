Desarticulan una organización criminal que ejecutaba secuestros y que torturó a un español en Bélgica

1129172.1.260.149.20261028114602 Detenidas 14 personas por vender empadronamientos falsos a extranjeros en situación irregular en Valladolid - POLICÍA NACIONAL

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, en una operación conjunta con Europol y las autoridades de Países Bajos, ha desarticualdo una organización criminal especializada en ejecutar secuestros por encargo para otras redes delictivas de Países Bajos y Bélgica.

La red había raptado a un ciudadano español en Amberes (Bélgica) y lo mantuvo cautivo durante una semana y media, sometido a "graves torturas", hasta que logró escapar saltando de un coche en marcha, según ha informado el cuerpo policial en un comunicado.

En total, se ha detenido a diez personas, siete de ellas en Países Bajos y tres en España, como presuntas responsables de pertenencia a organización criminal y secuestro. Nueve personas han ingresado en prisión y la investigación sigue abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.

LLAMADAS Y VÍDEOS POR PLATAFORMAS ENCRIPTADAS

La investigación se inició tras la denuncia de los familiares de la víctima, secuestrada el 15 de febrero en Amberes. Los familiares explicaron que habían recibido llamadas y vídeos a través de plataformas encriptadas en los que el secuestrado intentaba tranquilizarlos y les decía que pronto estarían juntos, cuando terminara de "arreglar unas gestiones".

Las pesquisas permitieron saber que lo habían secuestrado porque supuestamente era el responsable de la pérdida de 500 kilos de cocaína que transportaba en una furgoneta desde España a Países Bajos, y por lo que le exigían 600.000 euros para su liberación.

TRASTEROS CONVERTIDOS EN SALAS DE TORTURA

El secuestro se produjo cuando la víctima paseaba por una calle de Amberes y le trasladaron hasta una nave industrial donde la red tenía una empresa de alquiler de trasteros que se usaban para alojar a los raptados. Cada uno estaba custodiado por una persona que poseía un "arma de guerra".

Allí, el español secuestrado fue sometido a graves torturas y agresiones físicas y además, según su propio relato, pudo ver cómo a otra víctima a la que no conocía le amputaron tres falanges de una mano, y cómo otra se hallaba en un estado de extrema inconsciencia.

SALTÓ DE UN COCHE EN MARCHA

Tras varios días en la nave, le llevaron a un piso de la organización en Países Bajos, donde coincidió con otra persona secuestrada y, según ha aportado, continuaron las agresiones hasta que los miembros de la red decidieron trasladarle a Bélgica en un vehículo. Temiendo por su vida, durante el trayecto se tiró del coche en marcha y cayó por un barranco hasta llegar a una gasolinera para pedir ayuda.

Según informa la Policía, los hechos muestran que la organización tenía una estructura "profesional sólida", que ofrecía secuestros por encargo a otros entramados criminales, con inmuebles para el cautiverio en Países Bajos y Bélgica y trabajadores con sueldo y distintos roles, como torturadores, vigilantes de seguridad o conductores.

DOS FASES Y LA INVESTIGACIÓN ABIERTA

La operación se desarrolló en dos fases. La primera, el 24 de febrero en Países Bajos, se saldó con siete detenidos, entre ellos el inquilino del piso arrendado por la red y el dueño de los trasteros. La segunda, el 24 de septiembre en España, permitió detener a otras tres personas: el líder e ideólogo de la organización, su mano derecha y el cabecilla del entramado dedicado al narcotráfico para el que trabajaba la víctima.

En los inmuebles se encontraron restos de sangre y de ADN de la víctima y de otras personas aún por identificar, por lo que la investigación continúa abierta y no las autoridades no han descartado que se produzcan más detenciones.