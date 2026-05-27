Desarticulan una organización que traficaba con migrantes cubanos que operaba en Serbia y España

Desarticulada una organización criminal trasnacional dedicada al tráfico de migrantes de nacionalidad cubana - POLICIA NACIONAL

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, junto con la Europol y la policía de Serbia, han desarticulado una organización criminal trasnacional con presencia tanto en España como en Serbia que facilitó la entrada clandestina de al menos 40 ciudadanos cubanos a cambio de aproximadamente 3.000 euros. La operación se ha saldado con ocho detenciones en España --siete en Málaga y una en Zamora--.

Según ha comunicado el Cuerpo en una nota de prensa, los migrantes volaban hasta la Belgrado (Serbia) antes de partir en vehículo hasta España adentrándose en un viaje por el que pasaban por Macedonia del Norte, Grecia, Italia y Francia.

Antes de salir de Cuba, los clientes recibían una "bolsa de viaje" que incluía los billetes de avión a Belgrado, cartas de invitación para entrar en Serbia, seguros médicos y reservas hoteleras.

La investigación policial, iniciada a partir de varios testimonios, ha podido conocer que el entramado criminal recibía a los migrantes en Belgrado, desde donde se desplazaban por vía terrestre hasta Grecia, pasando antes por Macedonia del Norte, para entrar en el espacio Schengen.

Ya en Grecia, los migrantes se trasladaban a España con la intención de establecerse y solicitar la protección internacional "eludiendo la normativa europea y española en materia de entrada, tránsito y estancia de extranjeros".

SE APROVECHABAN DE LA VULNERABILIDAD Y LES ABANDONABAN

Las pesquisas han ayudado a constatar que, en ocasiones, la red criminal "se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad" y abandonaba "a su suerte" a algunos migrantes en su llegada a Macedonia del Norte, donde quedaban --a veces incluso con menores a cargo-- sin alimentos, sin posibilidades de comunicación y sin condiciones mínimas de higiene.

La red criminal, fuertemente estructurada, contaba con pisos de seguridad y establecimientos carentes de condiciones mínimas de habitabilidad, en Serbia, donde los migrantes "eran hacinados" y donde, aprovechando su situación de necesidad y vulnerabilidad, les coartaban su libertad de movimientos bajo amenazas.

Asimismo, en España se encargaba de la gestión del "último eslabón del periplo migratorio", trasladando a los migrantes principalmente a la provincia de Málaga, donde eran instruidos para regularizar su situación.

TIRABAN SU PASAPORTE PARA BORRAR LAS HUELLAS

Para poder regularizar su situación, los migrantes denunciaban la pérdida del pasaporte para eliminar las pruebas de su entrada irregular a través de Serbia, lo cual "podría conllevar el bloqueo de cualquier solicitud de protección internacional en España".

Así pues, con la obtención de pasaportes nuevos, durante las entrevistas de solicitud de asilo y refugio los migrantes alegaban su reciente llegada a territorio español para poder acogerse a la protección.

De este modo, las indagaciones policiales han logrado acreditar 27 episodios de "favorecimiento" de la inmigración ilegal a través de este 'modus operandi' desde 2021, por lo que al menos 40 personas han accedido a España con este método a cambio de al rededor de 3.000 euros.

Para evitar el seguimiento de estos pagos, la organización estableció una "red dineraria" con la que diversificaban los métodos de pago a cuentas españolas y extranjeras, a través de transferencias internacionales, aplicaciones de pagos o criptomonedas.

LOS INVESTIAGOS INGRESARON CASI 400.000 EUROS

Los agentes han detectado 2.252 envíos de dinero a los investigados asentados en España, con los cuales han llegado a ingresar un total de 380.775 euros.

Por todo ello, la policía ha hecho cuatro registros domiciliarios y una inspección en un establecimiento hostelero en Málaga, mediante los cuales han incautado 9.070 euros, 7.120 pesos cubanos en efectivo, dos armas simuladas, dos terminales móviles, 24 tarjetas bancarias y diversa documentación; así como que se ha procedido al bloqueo y embargo de 28 cuentas y productos bancarios.

En el marco de la investigación, han detenido a seis personas en Torremolinos y una en Alhaurín de la Torre (Málaga) y otro en Zamora, aunque la investigación continúa abierta y "no se descartan nuevos arrestos.