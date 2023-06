La desintegración de Ciudadanos alimenta las listas electorales para las generales de PP, Vox y Caminando Juntos

Tras la decisión de los 'naranjas' de no concurrir a las generales se ha producido una nueva oleada de fugas, sobre todo al PP



MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La práctica desaparición de Ciudadanos ha ocasionado que varios rostros conocidos y excargos de Ciudadanos integren las listas electorales de PP, Vox y Caminando Juntos, la formación de la exdiputada de Vox Macarena Olona, para las elecciones generales del 23 de julio. Tras la decisión de los 'naranjas' de no concurrir a los comicios, se ha producido una nueva oleada de fugas como las ya vistas en el partido desde hace tiempo, con cargos que lo abandonan, fichan por otras formaciones o fundan proyectos nuevos.

En el caso del PP, su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha incluido en sus candidaturas al Congreso y al Senado a un total de cinco personas que han ostentado cargos públicos con Ciudadanos, desde diputados a concejales.

La exconsejera de Cultura de la Comunidad de Madrid Marta Rivera de la Cruz es la número dos de la candidatura del PP al Congreso. Llegó al Gobierno de la Comunidad en 2019, de la mano de los 'naranjas', pero tuvo sintonía con la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, desde el primer día. De hecho, es una persona de su máxima confianza.

Cuando se rompió el Gobierno bicolor a mitad de legislatura, Rivera fue la única consejera 'naranja' que se quedó en el Ejecutivo madrileño. Se dio de baja de Ciudadanos a principios de mayo de 2021.

En la candidatura del PP a la Cámara Baja también figura, en el puesto 14, Aurora Nacarino, que fue diputada por Burgos por Ciudadanos en la XIII Legislatura. Periodista de profesión, salió del Congreso con la disolución de las Cortes para la repetición de las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019.

Uno de los casos más sonados ha sido el del exportavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña Nacho Martín Blanco, que encabeza la candidatura 'popular' al Congreso por Barcelona. Su fichaje se conoció apenas unos días después de anunciar su marcha de la formación 'naranja'.

Martín Blanco fue uno de los dirigentes de Ciudadanos que se inclinó por que el partido no concurra a las elecciones generales del 23 de julio. Tras conocerse que sería el cabeza de lista del PP, la dirección de Ciudadanos mostró su "profundo malestar y decepción" por el paso de su exportavoz. "Cada uno pone precio a su dignidad", dijo la Ejecutiva.

Por su parte, la senadora de Ciudadanos Ruth Goñi también está en la lista del PP, como 'número dos' a la Cámara Alta por Navarra. Goñi se dio de baja de Ciudadanos en marzo de 2021, alegando que la formación había "cambiado de ideología".

No obstante, mantuvo su acta para, explicó, seguir defendiendo "las ideas" por las que "les votaron los navarros" en el año 2019 y se integró en el Grupo Mixto del Senado. Finalmente, se afilió al PP en febrero de este año.

Por último, el PP ha contado con el exportavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Salou, el abogado Pere Lluís Huguet Tous, que encabeza la candidatura 'popular' al Congreso por Tarragona.

TRASVASES A MÁS PARTIDOS

El trasvase de rostros de Ciudadanos se da sobre todo para engrosar las filas 'populares', pero no es la única formación que los incluye. A principios de esta semana, se conoció el fichaje de la que fuera portavoz en el Parlamento de Cataluña, miembro de la dirección nacional 'naranja' y candidata a la Alcaldía de Barcelona en 2015, Carina Mejías, como 'número dos' por Barcelona de Vox.

Se da la particularidad de que Mejías, abogada y procuradora, llegó a Ciudadanos procedente del PP, formación en la que comenzó su andadura política. Fue concejal 'popular' en Barcelona y diputada del Parlament de Cataluña en dos fases, de 1999 a 2003 y de 2006 a 2010. Se retiró de la política en 2020, aunque ahora vuelve a la primera línea en la lista de Vox y en un puesto de salida, ya que en 2019 los de Santiago Abascal lograron dos escaños en el Congreso por Barcelona.

Vox también ha captado a la ex senadora de Ciudadanos María Ponce, que figura como 'número dos' en la lista de los de Santiago Abascal para el Congreso de Huelva. Ponce dejó la formación 'naranja' en junio de 2022, justificando su decisión por "coherencia personal y política" al considerar que el partido había tomado "una deriva insensata".

Por su parte, la exdiputada de Vox Macarena Olona ha fichado a Juan Carlos Bermejo, miembro del Consejo General del partido, para ser su 'número uno' al Congreso por Madrid. La integración en las listas de Caminando Juntos ha valido a Bermejo su expulsión del partido, aunque las discrepancias entre el candidato y la Ejecutiva 'naranja' son notorias por la renuncia al 23J, una decisión ampliamente discutida por Bermejo.

OCURRIÓ LO MISMO EL 28M

La inclusión de miembros y cargos de Ciudadanos en listas electorales de otros partidos no es un fenómeno exclusivo del 23J y su precedente más directo se sitúa en las elecciones municipales y autonómicas del 28M, en las que el partido de Patricia Guasp sufrió una debacle.

Destaca el caso del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, que se pasó al PP cuando ostentaba el cargo con el acta de Ciudadanos y fue el candidato 'popular' a la Alcaldía pacense en mayo. Ganó las elecciones con mayoría absoluta. Otro caso es el de la vicealcaldesa de Zaragoza con Ciudadanos, Sara Fernández, que se integró en la lista del PP para el ayuntamiento de la ciudad.

Aunque no todos se van al PP y hay trasvases a nuevos partidos, como Valents en Cataluña. Por ejemplo, el partido catalán captó a Carmen Manchón, concejal 'naranja' en Igualada, que fue la candidata del partido a la Alcaldía de esa localidad. No consiguió ningún concejal. También hay casos de caras de Ciudadanos que fichan por el PSOE. El exalcalde de Valladolid Óscar Puente fichó a Martín Fernández, ex de Ciudadanos, para su lista como independiente.

Otros se inclinaron por esconder la marca 'naranja'. El alcalde más votado de Ciudadanos en Madrid, Jorge Alberto Campos, de Paracuellos, dejó el partido y concurrió en mayo con Contigo, una formación "municipalista". Logró tres concejales.

También el presidente de la Diputación de Zamora, Francisco José Requejo, fundó el partido Zamora Sí y con él concurrió a los comicios, quedando en tercer lugar, con un 7,89% de los votos y un centenar de concejales.

Hay más ejemplos, como el del exalcalde de Alcobendas Aitor Retolaza, que se presentó de nuevo al ayuntamiento pero con las siglas y el logo del partido escondidas tras la marca Futuro, todo ello sin abandonar Ciudadanos. Perdió la alcaldía, pero Retolaza ha conseguido retener su asiento.