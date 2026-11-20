Archivo - Agente de Policía Nacional junto a furgón - JEFATURA - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha impedido que la organización ciberterrorista prorrusa NoName057(16) se implante en España al detener en Burgos a su principal instigador por enaltecimiento del terrorismo e incautarse de un arsenal de armas.

Se le acusa de difundir en redes llamamientos a ciberatacar las instituciones del Estado y a enfrentarse a la policía. A NoName057(16) se le atribuyen al menos 447 ciberataques desde 2024 en España contra instituciones, bancos y empresas de transporte.

Según ha informado la Policía Nacional, este individuo fue detenido el pasado martes y quedó en libertad con medidas cautelaras tras ser puesto a disposición de la Audiencia Nacional.

También reivindicó como obra de "sus voluntarios" la campaña de propaganda que desplegó en ocho localidades de Castilla y León, Aragón, La Rioja y Madrid.

La operación policial de la Comisaría General de Información ha impedido la implantación física de una célula de este grupo ciberterrorista prorruso en España, además de "frustrar el inicio de las acciones violentas".

El arrestado realizaba labores de propaganda, enaltecimiento y captación en favor de NoName057(16), y difundía en redes llamamientos a ciberatacar las instituciones del Estado o a enfrentarse a la policía.

También actuaba como intermediario de captación de nuevos simpatizantes y remitía a los interesados a un sistema de reclutamiento vinculado a NoName057(16).

ARSENAL DE ARMAS INTERVENIDO

En los registros practicados, los agentes han intervenido un fusil semiautomático con culata plegable, carabinas, escopetas y cargadores de alta capacidad, junto a más de 5.000 cartuchos, entre ellos munición militar.

También se han localizado siete defensas artesanales con tornillos incrustados y otras extensibles, lanzas desmontables de doble filo, un puño americano y un aerosol de gas no homologado, además de garrafas de productos químicos, trece recipientes con líquidos y diez bombonas de butanol.

Los agentes han intervenido asimismo tres monederos físicos de criptomonedas con fondos en bitcoin, cuyo origen se investiga, según ha detallado la Policía Nacional.

COMUNIDADES CONSPIRATIVAS EN INTERNET

El detenido evolucionó desde comunidades conspirativas en internet hasta una participación activa en un canal en el que difundía y ensalzaba las acciones del grupo. El pasado año desplegó adhesivos con el emblema de la organización y códigos QR que dirigían a sus canales oficiales en Burgos, Palencia, Lerma, Valladolid, Zaragoza, Logroño, Aranda de Duero y Madrid.

El pasado 16 de noviembre, el Consejo de la Unión Europea sancionó oficialmente al grupo NoName057(16) en el marco de su régimen de sanciones contra los ciberataques, lo que conllevó la inmovilización de sus fondos y la prohibición de poner recursos económicos a su disposición.

La operación ha sido desarrollada por la Comisaría General de Información y la Brigada Provincial de Información de Burgos, bajo la dirección de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia Plaza número 1 y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

El detenido fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional, que decretó su libertad provisional con medidas cautelares. Permanece investigado por presuntos delitos de integración en organización terrorista, enaltecimiento del terrorismo y tenencia y depósito de armas y municiones.