Detenido en Ceuta un conductor con un migrante oculto en su vehículo con destino a Algeciras

1123177.1.260.149.20261006111357 Archivo - Coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL DE VALLADOLID - Archivo

CEUTA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido este fin de semana en el Puerto de Ceuta a un varón de nacionalidad marroquí como presunto autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, después de que los agentes localizaran a un migrante oculto en un habitáculo acondicionado en la parte trasera del vehículo que conducía y con el que pretendía acceder a un ferry con destino a Algeciras.

La actuación se ha desarrollado en el marco del dispositivo de refuerzo establecido en la zona portuaria de Ceuta con motivo de la entrada masiva de personas migrantes registrada los días 30 y 31 de julio, y cuyo objetivo es controlar la salida hacia la península de posibles inmigrantes en situación irregular.

Los hechos han ocurrido el pasado sábado durante uno de los controles establecidos en el acceso de vehículos al ferry que cubre la ruta entre Ceuta y Algeciras. Los agentes han inspeccionado un vehículo y han localizado en su parte trasera, bajo los asientos, un habitáculo acondicionado para el transporte clandestino de personas.

En el interior de este compartimento se encontraba oculto un migrante que pretendía acceder a la embarcación sin someterse al correspondiente control documental.

Tras localizarle, los agentes le han prestado asistencia y han procedido a detener al conductor y titular del vehículo como presunto responsable de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal.

Una vez requerida la documentación al migrante localizado en el interior del vehículo, se han iniciado los correspondientes trámites administrativos derivados de su situación administrativa irregular.