Detenido por estafar a jóvenes sudamericanos con la promesa de jugar en la élite del fútbol español

1076546.1.260.149.20260410110928 Detenido un hombre por estafar a jóvenes sudamericanos con la promesa de jugar en la élite del fútbol español - POLICÍA NACIONAL

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre por estafar presuntamente a jóvenes futbolistas de Sudamérica bajo la promesa de jugar en equipos de élite del fútbol español y poder así obtener la documentación necesaria para quedarse en España.

El detenido es presunto responsable de delitos de favorecimiento a la inmigración ilegal, falsedad documental y estafa. Las cantidades de dinero que llegaban a pagar los jóvenes ascendía hasta los 3.000 euros.

El contacto con los deportistas que aspiraban a convertirse en profesionales en su país de origen se daba desde el entorno deportivo de los jóvenes, con promesas de contratos en grandes clubes del fútbol español.

El 'modus operandi' del detenido consistía en ofrecer a jóvenes futbolistas latinoamericanos el viaje a España, alojamiento y manutención durante tres meses incluido, bajo el pretexto de conseguir contratos con grandes clubes de fútbol que luego no eran reales.

Una vez en España, el detenido recogía a los afectados en el aeropuerto y les hacía firmar un supuesto contrato de representación en el que se reservaba un 10% de futuras ganancias. Pero la realidad es que los jóvenes solo conseguían pruebas en categorías inferiores, no pudiendo obtener las licencias federativas necesarias y quedando en situación de desamparo y sin recursos, en ocasiones llegando a dormir en la calle.

COMPROMISOS DE INVITACIÓN FALSIFICADOS

El investigado conseguía dar credibilidad a sus propuestas mediante "compromisos de invitación" emitidos presuntamente por grandes clubes españoles que indicaban la incorporación de los deportistas al primer equipo durante tres meses.

Al aceptar la oferta, el detenido facilitaba a los jóvenes los billetes de avión y daba las instrucciones para salir del paso en los controles fronterizos, donde debían presentar los documentos junto a imágenes que acreditasen su actividad deportiva e indicar a las autoridades que viajaban a España por motivos deportivos.

Las pesquisas policiales han demostrado, junto a declaraciones de directivos de los clubes que suplantados, que dichos documentos de invitación eran falsos.

Después de que la investigación se iniciara tras la información de dos testigos, la Policía Nacional ha identificado al menos a seis víctimas que denunciaron hechos similares que podrían corresponder a la misma trama de captación.

Además, los agentes tuvieron conocimiento de prácticas similares de captación de futbolistas en otros países europeos como Italia.