Detenido en Madrid un líder de la 'DZ Mafia' francesa condenado por asesinatos y narcotráfico en Marsella

1078219.1.260.149.20260415143239 Un agente y un coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Madrid, en una operación conjunta con la Police Nationale de Francia, a un fugitivo buscado por ser uno de los líderes de 'DZ Mafia', tras ser condenado por su relación con esta organización criminal vinculada al narcotráfico en Marsella y con dos asesinatos.

El prófugo tenía en vigor cuatro OEDE emitidas por Francia (en el marco de la red ENFAST) y fue arrestado en el día de ayer, tras ser condenado en rebeldía a 25 años de prisión en el juicio contra los principales dirigentes de la llamada 'DZ Mafia' del narcotráfico en Marsella, según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa.

El arrestado estaba buscado por su participación en un doble homicidio cometido en 2019 en el contexto de rivalidades entre bandas de narcotraficantes en Marsella.

Prófugo de la justicia desde mayo de 2024, tras tener conocimiento de su posible presencia en España, los agentes iniciaron un dispositivo para su localización, hecho que se produjo en Madrid pocas horas después de que el tribunal francés dictase sentencia contra él y contra otros presuntos líderes de la mafia DZ.

Durante su detención, el arrestado portaba documentación falsa perteneciente a una de las identidades que usaba como medida para no ser localizado por las autoridades policiales.

La organización criminal 'DZ Mafia' es la organización criminal más relevante para la policía francesa debido a su implicación en delitos graves, especialmente tráfico de drogas, armas y episodios de violencia urbana.

Originaria de varias periferias de París y Lyon, e implantada en barrios de Marsella, la organización ha sido vinculada con una serie de enfrentamientos armados y asesinatos por encargo que han generado gran alarma en la opinión pública.