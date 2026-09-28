Detenido en Murcia un profesor de instituto por amenazar de muerte a la ministra Mónica García

La ministra de Sanidad, Mónica García, actualiza los datos y presenta las políticas de prevención frente al suicidio, en el Ministerio de Sanidad, a 10 de septiembre de 2026, en Madrid (España) - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Murcia a un profesor de instituto por amenazar de muerte a la ministra de Sanidad, Mónica García, en varias llamadas telefónicas al grupo municipal de Más Madrid.

El detenido es un varón 50 años que no tiene antecedentes, han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

En sus llamadas, el hombre profirió insultos hacia la ministra y compañeros suyos de Más Madrid, incluyendo alusiones sexuales vejatorias, según ha adelantado el canal de sucesos de Prensa Ibérica.