Detenido en Nicaragua uno de los fugitivos de la lista 'Los 10 más buscados' de la Policía Nacional

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha confirmado la detención en Managua (Nicaragua) de Juan Herrera Guerrero, uno de los prófugos que formaba parte de la lista de 'Los 10 más buscados en España, que estaba en búsqueda y captura por presunto autor de los delitos de corrupción de menores y extorsión por los que se enfrenta a una pena de diez años de prisión.

Según ha informado la Policía en un comunicado, la localización del fugitivo se ha llevado a cabo con el apoyo de la Agregaduría del FBI en España y su detención la han realizado las autoridades nicaragüenses a través de la intermediación de la Consejería de Interior de España para Centroamérica y con la colaboración de los enlaces de fugitivos de Guatemala y Honduras.

Tras diversas gestiones, los agentes determinaron que el prófugo había abandonado España y había diseñado un itinerario por distintos países con el objetivo de dificultar la trazabilidad de su huida.

La operación culminó con la localización y detención del fugitivo por parte de las autoridades nicaragüenses, debido a su situación irregular en el país. Actualmente el acusado se encuentra internado en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Managua.

EXTORSIÓN SEXUAL DE MENORES Y SUPLANTACIÓN DE UN AGENTE

El ahora detenido inició su trayectoria delictiva en el año 2003 acumulando un amplio historial de antecedentes por diversos delitos. En el año 2010 simuló, presuntamente, ser agente de la autoridad y, junto a otro hombre, retuvieron en la vía pública a tres menores de edad a las que realizaron tocamientos de índole sexual con el pretexto de realizar supuestos cacheos de seguridad.

Asimismo, a Juan Herrero Guerrero se le atribuye el presunto liderazgo de una red de "sextorsion" relacionada con hechos de índole sexual con menores. Ante el riesgo de fuga, se emitió una orden internacional de detención por delitos de extorsión y corrupción de menores.