Detenidos 21 ultras por disturbios con la Policía durante la final de la Copa del Rey entre Barça y Madrid

Agentes de la Policía Nacional con un ultra detenido por disturbios horas antes de la final de la Copa del Rey de 2025. - POLICÍA NACIONAL

Una docena de agentes resultaron heridos tras enfrentamientos en las calles de Sevilla con Boixos Nois y United Family

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en las provincias de Sevilla, Barcelona, Tarragona y Girona a 21 integrantes de los grupos ultras Boixos Nois y United Family por disturbios con extrema violencia contra agentes de la Unidades de Intervención Policial (UIP) durante la final de la Copa de S. M. el Rey 2025 entre el Real Madrid CF y FC Barcelona, el pasado 26 de abril.

En un comunicado, el cuerpo ha informado de que en las últimas horas se ha producido la detención de 14 personas en Barcelona, 4 en Sevilla, una más en Tarragona y una última en Girona, todas pertenecientes a dos grupos ultras de fútbol con afinidad ideológica, los Boixos Nois del Barça y los United Family del Betis, a quienes se les imputan los delitos de desórdenes públicos, daños y pertenencia a grupo criminal.

Además, a uno de los arrestados se le imputa también los delitos de atentado contra agente de la autoridad y lesiones. A estos últimos hay que sumar la detención de un miembro de Boixos Nois, la cual se produjo el día de los hechos por atentar también contra los agentes.

ENFRENTAMIENTOS EN LAS CALLES DE SEVILLA

El pasado 26 de abril, en las horas previas a la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid CF y FC Barcelona, se produjeron una serie de incidentes en la plaza de San Francisco de Sevilla protagonizados por miembros de Boixos Nois y United Family, quienes se enfrentaron violentamente a los integrantes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional desplegados en el lugar, resultando heridos de diversa consideración una docena de estos agentes.

Durante los disturbios, los aficionados radicales efectuaron destrozos en el mobiliario de un bar cercano y, ante la intervención de las unidades policiales, comenzaron el lanzamiento de todo tipo objetos contundentes como mesas, sillas y mobiliario urbano con la intención de impedir el trabajo de estas unidades.

A raíz de estos incidentes se inició la investigación de la 'Operación Cañebolo', desarrollada por las Unidades Territoriales de Información de las Jefaturas Superiores de Policía de Cataluña y Andalucía Occidental, coordinadas por la Comisaría General de Información, con el apoyo de la Oficina Nacional del Deporte (OND) de la Policía Nacional.

La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, continúa abierta, por lo que no se descartan más detenidos.

Con estas detenciones, según ha sostenido la Policía Nacional en su comunicado, el cuerpo "vuelve a demostrar una vez más su capacidad y determinación para erradicar la violencia en el fútbol español, aplicando una política de tolerancia cero contra los movimientos extremistas, radicales y violentos en el deporte".