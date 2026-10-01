Detenidos cinco funcionarios en Colombia por facilitar documentación falsa para acceder a España

Archivo - Agente de la Policía Nacional frente a un coche patrulla. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha participado en una operación que ha permitido detener a 15 personas de nacionalidades colombiana y dominicana por su relación con un entramado criminal dedicado a facilitar documentación falsa para acceder a España.

Entre los arrestados se encuentran cinco funcionarios públicos de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, según ha informado la Policía Nacional.

La operación se desarrolló en las ciudades colombianas de Bogotá, Barranquilla y Neiva, donde se han realizado cinco registros domiciliarios en los que se ha intervenido documentos de identidad, así como varios teléfonos móviles.

Los investigadores identificaron a 43 ciudadanos dominicanos que se habrían beneficiado de la obtención fraudulenta de la filiación colombiana. De ellos, 18 intentaron acceder a España utilizando dicha documentación, consiguiendo ocho de ellos entrar en territorio español.

La actuación policial es continuación de dos operaciones llevadas a cabo durante los meses de diciembre de 2025 y mayo de 2026 en Colombia y España, respectivamente. En aquellas investigaciones fueron detenidos tres miembros de la organización criminal y 34 personas que habían accedido a territorio español utilizando documentación fraudulenta.

Durante la fase de explotación operativa también se contó con la colaboración del Oficial de enlace de la Policía Nacional española en el Centro especializado contra la Trata de Personas y el Tráfico de Migraciones (CTT) en AMERIPOL.