Detenidos por la Guardia Civil cuatro sospechosos de yihadismo en Guipúzcoa, Barcelona, Málaga y Melilla - GUARDIA CIVIL

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cuatro sospechosos de radicalización yihadista en las localidades de San Sebastián (Guipúzcoa), Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Fuengirola (Málaga) y Melilla, a los que se acusa de radicalización y de acceder a contenidos de propaganda terrorista 'online'.

Los tres primeros detenidos se habían radicalizado a lo largo de los últimos años, especialmente por el incremento del acceso a contenidos de propaganda terrorista 'online', según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa.

En particular, destacan los contenidos relativos a la organización terrorista DAESH, así como los relativos a la organización terrorista de origen palestino Hamás, ambos con el objetivo de adoctrinar con fines terroristas.

Estas actuaciones se suman a otra operación contra el terrorismo llevada a cabo recientemente por parte de la Guardia Civil en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la que se detuvo a un joven varón por su activa labor en la propagación de la ideología yihadista.

A este cuarto detenido se le atribuye la difusión de grandes cantidades de contenido multimedia yihadista en redes sociales, especialmente utilizadas por jóvenes.

USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Este material propagandístico terrorista se considera de especial peligrosidad por el riesgo intrínseco de fomentar la radicalización yihadista, especialmente entre un colectivo joven y vulnerable, según ha destacado la Guardia Civil.

Entre los contenidos analizados a lo largo de la investigación, se ha localizado material en el que se justifica la violencia y la ejecución de ataques. Además, los detenidos usaban inteligencia artificial para perfeccionar los procesos de radicalización, así como la grabación de vídeos en los que expresaban su adscripción yihadista y hacían ostentación de armas blancas.

Las operaciones se han desarrollado gracias a la cooperación interinstitucional, destacándose a nivel nacional la cooperación mantenida con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a nivel internacional con el FBI de Estados Unidos, según ha destacado la Guardia Civil.