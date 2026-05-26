Detienen al dramaturgo Ramón Paso tras ser acusado de una presunta agresión sexual a una menor

Archivo - Agentes de la Policía Nacional y Policía Municipal en las calles de Madrid - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El director teatral Ramón Paso fue detenido el pasado sábado por la Policía Municipal de Madrid acusado de agredir sexualmente a una menor de 15 años, según ha avanzado 'El Mundo' y confirman a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron cerca de la céntrica Plaza de Cibeles después de que unos viandantes alertaran a los policías de que estaba realizando tocamientos a una adolescente.

El director teatral, que tiene una causa anterior abierta por agresión, acoso sexual y coacciones a varios mujeres, se identificó como su profesor de teatro y amigo de la familia de la menor.

La menor fue trasladada a un centro médico y el dramaturgo a las dependencias de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, que derivó el atestado a los juzgados madrileños, según han confirmado las citadas fuentes.

La investigación trata ahora de determinar las versiones ofrecidas por Ramón Paso, que aseguró que había quedado con la menor porque tenía problemas con sus compañeros de instituto, y también de la menor, que aludió a que el dramaturgo la estaba consolando.