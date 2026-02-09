Díaz aboga por una "alianza democrática con un programa mínimos" tras la iniciativa de Rufián

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

Dice que la estrategia del PP "no es otra más que alimentar a Vox"

MATARÓ (BARCELONA), 9 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha abogado este lunes por una "alianza democrática con un programa de mínimos" tras la iniciativa del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, de comenzar una gira con otros dirigentes de la izquierda alternativa.

"Para esto tenemos que tener audacia, tener mirada larga y desde luego muchísima generosidad, y pensar en grande. Por tanto, creo que más allá de las formas, lo que creo es que hay que hacer una alianza democrática", ha insistido la vicepresidenta en declaraciones a los medios en la presentación de Mataró (Barcelona) como capital española de la Economía Social 2026.

Al respecto, y cuestionada por el movimiento de Rufián, Díaz ha incidido en impulsar "una agitación social que no falla nunca, que es la esperanza" para movilizar a los progresistas, señalando que España, como otros países, está en un momento de "excepcionalidad democrática".

A su juicio, no hay que hablar del "cómo" hacerlo ,sino "sobre el qué vamos a hacer por el país". "No es la herramienta jurídica, no es el nombre, no son estas cosas de las que están hablando las formaciones políticas siempre. Es la gente", ha enfatizado Díaz, quien ha reiterado en darle el protagonismo en el país a los trabajadores.

ELECCIONES EN ARAGÓN

Preguntada por las elecciones autonómicas en Aragón de este domingo, la vicepresidenta ha dicho que no quería hacer valoraciones, aunque ha afeado la estrategia del PP, que ha dicho que "no es otra más que alimentar a Vox".

"El señor Feijóo hoy es la maquinaria de engorde de Vox", ha insistido, a la vez que ha pedido al líder del PP que debería repensar su estrategia.

"Vox es hoy un problema, sin lugar a dudas, igual que lo es Trump, igual que lo es la señora Meloni, igual que son las fuerzas reaccionarias y del odio para el conjunto de la democracia en nuestro país", ha abundado.