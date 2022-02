Díaz dice que no es momento de un referéndum sobre la monarquía y que Felipe VI no debe dar explicaciones por su padre

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que ahora no es el momento para hacer un referéndum sobre la corona, al entender que no es un tema que cope la centralidad del país.

También ha subrayado que el actual monarca Felipe VI no tiene que dar explicaciones por las presuntas irregularidades de su padre, el rey emérito, y ha recalcado que esa exigencia le corresponde al propio Juan Carlos I, recalcando que el debate no es si tiene o no que regresar a España.

"Yo creo que el problema no es que se haya ido o vuelva, de hecho cuando se fue no entendí muy bien la decisión. El problema está aunque no esté. Cualquier institución merece respeto y merece que conozcamos lo que ha pasado. No es un problema de estar aquí o allí", ha enfatizado la titular de Trabajo.

En declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press, la también ministra de Trabajo ha señalado que ella no le tiene miedo a la democracia y que todo el mundo sabe que no es monárquica, pero entiende que no es pertinente ahora una consulta a la sociedad sobre el futuro de la institución, dejando claro que es la gente la que tendrá que abrir las "puertas de la historia".

Sobre el proyecto que impulsa para ensanchar el espacio progresista, Díaz ha dejado claro que "claro" que va a contar con Podemos, así como otras formaciones del espacio confederal como 'los comunes' de Ada Colau, e incluso ha citado a Compromís, formación que ahora no está referenciada a Unidas Podemos.

A su vez y tras recalcar que los partidos tendrán un papel, también ha advertido de que el "politiqueo" no le gusta ni tampoco aspectos que tensionan a los partidos, como la configuración de las listas electorales, sino los proyectos e ideas, por lo que el protagonismo en esta plataforma corresponde a la sociedad.

De hecho, ha puesto como ejemplo la irrupción de Podemos, que se creo a partir de ideas y donde no había partidos y que si luego se decide que hay que ir a las elecciones, puse se adopta esa herramienta jurídica. No obstante, Díaz ha apostillado que a veces los partidos hacen más difícil este tipo de procesos como el que promueve.