Díaz habla de normalidad con Argentina pese a que el Gobierno de Milei no ha contactado con ella durante su visita

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado que las relaciones institucionales entre España y Argentina son "absolutamente correctas" pese a que durante su visita al país latinoamericano ningún cargo del Gobierno de Javier Milei se ha puesto en contacto con ella, que ha ido invitada por la Universidad de Buenos Aires para pronunciar una conferencia.

"He comunicado, por supuesto, a mi homólogo, a la vicepresidenta y al presidente Javier Milei mi estancia en Argentina y aquí lo dejo. Pero he sido invitada por la Universidad", ha recalcado la vicepresidenta.

En este sentido, Díaz ha asegurado que el Gobierno argentino no se ha puesto en contacto con ella. "Yo he procedido institucionalmente y lo seguiré haciendo. He comunicado mi presencia hoy aquí", ha aclarado la titular de Trabajo en declaraciones a los medios tras su reunión con responsables de las principales organizaciones sindicales argentinas.

En otro orden de cosas, y en relación a la demanda interpuesta por el coportavoz de los 'Comunes' y diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que investigue las consecuencias en España sobre la presunta estafa de la criptomoneda '$Libra', promocionada por Milei, la ministra no ha querido profundizar, remitiéndose a que "ante hechos graves" hay que "proceder a su investigación" y queda a la espera de los resultados.