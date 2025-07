Demanda pactar medidas antes de comparecer en el Congreso y advierte: Los dirigentes que no ven el momento político corren riesgos

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha elevado la presión ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y PSOE al exigirle que salga del "inmovilismo" y que den "señales" de que asumen medidas de regeneración democrátiva y de avance social antes del Comité Federal de la formación de este sábado. Es más, ha advertido de que así "no se puede seguir" y que la legislatura "está en sus manos".

También ha lanzado un mensaje a Sánchez al alertar de que los "dirigentes" que "no perciben bien el momento político" en el que se encuentran "corren elevados riesgos" y que si no hay acuerdo sobre las medidas a adoptar con Sumar, comparecerá en el Congreso el día 9 no como representante de todo el Ejecutivo de coalición sino únicamente del PSOE.

En declaraciones a los medios previas a la reunión con representantes de centros de empleo de iniciativa social, Díaz ha reconocido que la cumbre de este miércoles con el PSOE para hacer seguimiento del acuerdo de gobierno fue "mal" y ha acusado a su socio de "no ser consciente de la gravedad" que comporta la crisis por el caso de presunta corrupción del 'exnúmero tres' del PSOE Santos Cerdán.

"Quizás están absolutamente asentados en el inmovilismo. Somos claros, así no se puede seguir, cuando estamos diciendo que hay que pegar un giro es que hay que pegar un giro, es que hay que tomar medidas para la regeneración democrática en España. No son conscientes, insisto, de la gravedad", ha remachado Díaz.

Por tanto, la también titular de Trabajo ha demandado que antes del Comité Federal del PSOE se den "señales" de un cambio de actitud y ha alertado de que si no hay acuerdo antes del 9 de julio con Sumar, que planteó a su socio una batería de medidas anticorrupción y de avance social, el presidente "va a hablar" ante el Congreso en nombre del PSOE, pero no "en nombre de la coalición Sumar".

Díaz, en tono duro, ha manifestado que respeta los órganos de dirección interno del PSOE, pero que el problema generado por esta crisis es ya "de país".

También ha reprochado que no se han dado garantías de que el caso Cerdán esté ya totalmente acotado y que Sumar solicitó ayer al PSOE ser "absolutamente claros y transparentes sobre el alcance de lo que está pasando en el seno" de esta formación.

Finalmente, ha insistido en que la pelota para relanzar el actual mandato del Gobierno está en el PSOE. "La legislatura está hoy en manos del PSOE", ha remachado para incidir en la necesidad de adoptar medidas de regeneración, dado que el Centro de Investigaciones Sociológicas muestra que la corrupción es el principal problema para el 85,1% de los ciudadanos.

Aparte, la vicepresidenta segunda ha reafirmado en que también deben adoptarse iniciativas de carácter social, porque "hay que gobernar de una vez por todas".