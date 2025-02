Díaz rechaza subir el gasto militar hasta el 2% y reta a votarlo en el Congreso

La vicepresidenta asegura que "salir de la OTAN no es realista"

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha rechazado que España aumente su gasto militar hasta el 2% del PIB, esgrimiendo que para lograrlo habría que comprar armamento a Estados Unidos, y ha retado a que se supedite esa decisión a una votación en el Congreso. Además, ha asegurado que salir de la OTAN "hoy no es realista".

En una entrevista en 'Más de Uno' de Onda Cero, recogida por Europa Press, Díaz ha señalado que "lo que tiene que hacer Europa" no es incrementar el gasto militar, sino "redefinir la propuesta política en materia de defensa" y resituar a la Unión Europea "entre dos ejes", China y Estados Unidos.

"Nosotros creemos que no se debe de incrementar el gasto militar, debemos de tener una propuesta de defensa propia en términos europeos, de reordenar efectivos, de especializarnos", ha explicado la vicepresidenta del Ejecutivo, señalando a su vez que para que España pasase del 1,2 al 2% de gasto en defensa debería hacerlo "comprando armamento militar a un país que es Estados Unidos".

VOTARLO EN EL CONGRESO: LA CIUDADANÍA MERECE "RESPETO"

Si esa es la propuesta, según Díaz, no la comparte "en absoluto", indicando que nuestro país no tiene la "capacidad productiva" para incrementar el gasto militar si no es comprando armamento del exterior.

"Exportamos tecnología y la aportación de diseños al mundo. Nunca hablamos de esto. Son años de investigación. Esto no se puede hacer en un ejercicio presupuestario. Sólo lo podríamos hacer si la propuesta política es comprar armas a Estados Unidos", ha criticado, poniendo como ejemplo que la fragata F-110 que se construye en España "no se fabrica así".

Dicho esto, ha retado a que sea la Cámara Baja la que debata el incremento del gasto en defensa hasta el 2%, como se acordó con la OTAN, alegando que "la ciudadanía" merece "respeto" y "tiene derecho a saber lo que pensamos cada uno".

"SALIR DE LA OTAN NO ES REALISTA"

Preguntada sobre si España o la Unión Europea deben salir de la OTAN, Díaz ha respondido que "esto no es hoy realista", y que aunque le parece un debate apasionante, lo que es "deseable" es "tener un mundo en el que no proliferen" las guerras.

"¿Es posible vivir en un mundo en paz? Sí lo es. ¿Es posible erradicar la pobreza? Sí lo es. ¿Es posible transitar hacia propuestas políticas que reduzcan la desigualdad? Sí lo es", ha zanjado la ministra de Trabajo, remachando que su propuesta "no es utopía".