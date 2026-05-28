Diez detenidos en una operación antiterrorista de la Policía en Alicante ordenada por la Audiencia Nacional

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MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

Una operación antiterrorista de la Policía Nacional se ha saldado con la detención de diez personas en una investigación desarrollada por la Audiencia Nacional en Alicante, según han confirmando a Europa Press fuentes de la investigación.

Los arrestados son ciudadanos de Europa del Este y fueron detenidos en diferentes municipios de la provincia, entre ellos Alicante, Xixona y la zona de Torrevieja y Orihuela Costa, en la comarca de la Vega Baja, según adelantó el diario 'Información'.

La operación ha precisado de un amplio dispositivo liderado por agentes de la Comisaría General de Información (CGI), contando con la colaboración de otras unidades de élite como el Grupo Especial de Operaciones (GEO).

Las citadas fuentes han precisado que está previsto que los arrestados, acusados de terrorismo y otros delitos, pasen a disposición judicial este viernes.