Dignidad y Justicia pide a la AN procesar a 'Josu Ternera' como jefe de ETA por el caso de las 'herriko tabernas'

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La asociación de víctimas Dignidad y Justicia ha pedido a la Audiencia Nacional que procese también a José Antonio Urrutikoetxea, alias 'Josu Ternera', como jefe de la banda terrorista ETA en el marco de la causa en la que se investigó la financiación de Batasuna a través de las 'herriko tabernas'.

En un escrito dirigido a la Sección Primera de la Sala de lo Penal, al que ha tenido acceso Europa Press, la asociación apoya su petición en los efectos intervenidos por la policía francesa en su detención en 2019, dado que tenía en su poder un documento interno (BKO) en el que se recogía la votación de los miembros de la banda para decidir su disolución, algo sólo al alcance de personas relevantes de la organización.

Por eso, interesa la revocación de conclusión de sumario y pide que la Audiencia Nacional tome declaración indagatoria de nuevo a 'Josu Ternera' ampliando así su procesamiento.

Recuerda que entre lo aprehendido en la cabaña en la que vivía en las proximidades de la localidad de Saint-Gervais-les Bains (Región de Ródano-Alpes) se incautó diverso material, tanto en soporte papel como en dispositivos informáticos.

De ese material destaca, como útil para la causa, audios de 'Josu Ternera' dirigidos a sus nietos y a su hija dado que al compararlos Criminalística, se comprobó que era la misma voz de la persona que declaró el alto el fuego de la banda terrorista ETA difundida en diferentes medios de comunicación social con fecha de 3 de mayo de 2018.

A esa evidencia, suma el documento BKO, y dice que según informes policiales fue "redactado por la dirección de la propia organización, esto es por el Comité Ejecutivo, y dirigido a los militantes integrados en la misma".

"Su propósito era dar difusión entre la militancia, por un lado de las decisiones de especial relevancia que tenía que adoptar la organización terrorista (...) y por otro, dar a conocer el resultado de este debate, y por ende, la adopción o no de las decisiones planteadas", explica.

En concreto, añade, ese BKO buscaba comunicar a la militancia de ETA el proceso de debate llevado a cabo en el seno de la organización sobre la disolución de la banda armada, con cifras de participación de sus militantes, incluyendo los votos a favor, en contra y abstenciones que se habían registrado en la consulta.

Dignidad y Justicia explica que ese documento BKO, según el análisis de los metadatos del archivo, fue creado el 9 de abril de 2017 a las 20.52 horas, once meses antes de la divulgación de la comunicación general.

Y explica que, según los informes policiales, "en las diferentes detenciones de miembros de ETA realizadas, han sido escasas las ocasiones en las cuales este tipo de documento ha sido incautado". "Del mismo modo, resulta significativo que los que han sido incautados en alguna de las detenciones realizadas, lo hayan sido a dirigentes significativos de la organización, integrados en su Comité Ejecutivo".

ACTÚA COMO UN DIRIGENTE

A esto, suma que el informe de análisis de los efectos encontrados en la cabaña apunta que 'Josu Ternera' habría tenido en uno de sus dispositivos informáticos "un archivo borrado que contenía una serie de datos para que fueran incluidos en una comunicación interna de la organización terrorista ETA, en la cual se decidía el futuro y trayectoria elegida para la propia organización".

En definitiva, recalca la asociación, desde su huida de España en 2002 y hasta su detención 'Josu Ternera' actuó como uno de los máximos dirigentes de la banda terrorista ETA.

"No de otro modo puede explicarse la posesión de documentos, cuya tenencia estaba únicamente al alcance del reducido y muy restringido número de integrantes de ETA, que han de considerarse como sus entonces dirigentes. No de otro modo puede entenderse que haya intervenido en nombre de la organización en las reuniones con representantes del Gobierno de España. No se explica de otro modo, finamente, que fuera la persona llamada a anunciar en nombre de ETA su disolución", concluye.