Dina declara que fue "traumático" saber que su móvil estuvo en casa de Villarejo porque su entorno es "peligroso"

La ex asesora de Podemos Dina Bousselham y el exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias, a su llegada a la Audiencia Nacional, a 4 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dina Bousselham, exasesora de Pablo Iglesias en Podemos, ha declarado en la Audiencia Nacional (AN) que le "generó miedo" saber que el contenido de su teléfono robado había estado en casa del comisario jubilado José Manuel Villarejo porque su entorno es "peligroso", lo que ha calificado de "traumático".

Así se ha expresado Bousselham este miércoles en la tercera sesión del juicio que investiga el recorrido que tuvo la tarjeta telefónica de la exasesora de Iglesias desde que le robaron el móvil en 2015 hasta que parte de la información que contenía el dispositivo apareció publicada en diversos medios de comunicación, en el que Villarejo es el único acusado.

Bousselham ha relatado que su móvil fue sustraído mientras compraba en un Ikea de Alcorcón (Madrid) con la que entonces era su pareja. En un determinado momento, ella le pidió a su acompañante que guardara sus pertenencias en la chaqueta, concretamente el móvil y el tarjetero.

Ha contado que colocaron la chaqueta en el carrito de compra que empujaban, y mientras daban una vuelta por la zona del almacén, en un descuido, alguien robó el abrigo. Poco después, ambos se dirigieron hasta la comisaría de la Policía Nacional de Alcorcón (Madrid) para interponer la correspondiente denuncia.

Y ha expresado que el teléfono contenía imágenes, "fotos íntimas, familiares, de amigos" y, además, documentación relacionada con su trabajo de asesora parlamentaria de Iglesias --que en ese momento era eurodiputado en Bruselas--, como informes de argumentario, de comunicación, de estrategia o de análisis.

También contenía, según su relato, información relacionada con Iglesias, como sus tarjetas bancarias personales --ya que ella realizaba tareas administrativas para él-- o "un porcentaje irrelevante" de fotografías suyas.

Según ha contado, recuperó su teléfono en verano de 2016, y desde el primer momento en que comenzaron a aparecer informaciones en distintos medios de comunicación, supo que las capturas que aparecían en ellas habían salido de su terminal móvil, al reconocer, por ejemplo, algunos de los nombres de compañeros de partido que tenía agendados de una forma concreta. "El señor (Juan Carlos) Monedero era profesor mío, y yo lo tenía guardado como profesor Monedero", ha señalado.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 5 años de cárcel para Villarejo por un delito de descubrimiento y revelación de secretos, además de una indemnización de 5.000 euros para Bousselham y otros 1.000 euros para el exvicepresidente.

IDENTIFICA LAS CAPTURAS CON EL CONTENIDO DE SU MÓVIL

Después de mostrársele en el juicio algunas de las capturas publicadas en medios digitales, Bousselham ha asegurado que no hay "ninguna duda" de que los pantallazos provenían de su dispositivo móvil.

"El nexo de todas esas capturas soy yo. Había diferentes grupos con diferentes personas en diferentes fechas, y el común denominador soy yo", ha resumido.

La exasesora de Iglesias ha afirmado que el hecho de conocer que el contenido de su teléfono móvil apareció en casa de Villarejo fue "traumático". "Me generó miedo, porque el entorno del señor Villarejo es un entorno peligroso. A lo largo de estos diez años yo he sentido y he vivido un momento duro en lo emocional", ha expresado.

En ese sentido, ha aseverado sentirse preocupada por que tanto Villarejo como los periodistas que publicaron las informaciones hayan podido visualizar "fotos íntimas" suyas, "con poca ropa", o de sus padres. "Yo he sentido que se ha violado mi propia intimidad y que a día de hoy no sé en manos de quién están esas fotos", ha advertido.

"También he visto afectada mi reputación, porque cualquier persona aquí de la sala, si ahora mismo entra en Google y pone Dina Bousselham, pues la mayor parte del contenido que existe en Google está directamente asociado con estos hechos, con el robo del móvil y con el señor Villarejo", ha agregado.

IGLESIAS CONFIRMA QUE DINA TENÍA SU INFORMACIÓN BANCARIA

Por su parte, Iglesias ha contado que se reunió con un directivo de una empresa de comunicación, quien le mostró una serie de carpetas que él identificó como el contenido de la tarjeta de la que fuera su asesora.

Según ha manifestado, este directivo le insistió en que se trataba de la única copia existente del teléfono y que no publicarían dicho contenido, algo a lo que el exvicepresidente dio validez.

En las carpetas, Iglesias ha declarado que vio "mayoritariamente" fotos de su exasesora. "De hecho, las fotos íntimas son 'selfies', muchos 'selfies', fotos con su familia. Y las fotos mías que aparecen pues son algunas fotos en situaciones de mítines, en situaciones de trabajo en el Parlamento Europeo, pero casi todas las fotos son de Dina y su familia", ha precisado.

Preguntado por la Fiscalía sobre el tiempo que tardó en notificar a Bousselham sobre la existencia de la copia de su teléfono, Iglesias ha expresado que entendió que era "enormemente duro" para la exasesora política "saber que ese material íntimo había podido estar en manos de periodistas".

Por ello, ha reconocido que "quizá" adoptó una postura "paternalista", pero que pensó que lo mejor era "librar a Dina Bousselham de la preocupación de lo que implica saber que fotos personales tuyas las ha podido ver gente". No es hasta que le "queda clarísimo que esa no era la única copia", cuando ya decide hablar con ella.

Por otro lado, el exdirigente de Podemos ha confirmado que Bousselham era su asesora en Bruselas cuando él era eurodiputado.

Así, ha afirmado que la mujer tenía documentación bancaria suya, ya que ella le gestionaba "tanto los vuelos como las reservas de hotel", para lo que utilizaba "la tarjeta específica del Parlamento Europeo para ese tipo de gastos".