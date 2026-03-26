Diputación de Sevilla actualiza la plataforma 'Control M' como herramienta clave sobre información de mosquitos

Imagen de recurso de la app 'Control M', que ofrece información sobre los mosquitos del VNO, impulsada por la Diputación. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla sigue apostando por la transparencia y la implicación ciudadana en la nueva campaña contra los mosquitos, en el marco del Plan de Vigilancia y Control de Vectores Transmisores del Virus del Nilo Occidental (VNO). En ese propósito, la plataforma 'ControlM' vuelve a ser una "herramienta clave", plenamente operativa y que ha sido objeto de un proceso de actualización.

Con una versión web y una app, 'ControlM' se puso en marcha en el verano de 2025 dentro del plan que la Diputación ejecuta a través de Tragsatec y que, siguiendo el criterio de los expertos, se concibió de forma integral, informa en un comunicado.

De cara a la nueva campaña, los contenidos estáticos se han mejorado y se ha revisado el lenguaje para hacerlo más accesible. La plataforma ofrece en un único espacio información oficial y actualizada sobre la presencia de mosquitos y el nivel de riesgo asociado al VNO, así como los tratamientos que la Diputación desarrolla en cada momento en los entornos periurbanos de los 15 municipios con mayor riesgo entomológico de Sevilla, en los que tiene encomendado actuar.

A través de la sección avisos de la app, se pueden configurar notificaciones sobre los tratamientos que se realicen en cada municipio y sobre noticias relevantes. Se trata, por tanto, de un canal oficial y accesible, al que se puede acudir para informarse sobre los mosquitos del género Cúlex que pueden transmitir el VNO, su ciclo de vida y los hábitats en los que se reproducen.

Asimismo, incluye indicaciones, medidas generales y de prevención orientadas a reducir los focos de cría en espacios domésticos y fincas particulares. A través de la web es posible además la descarga de carteles, folletos y trípticos informativos con recomendaciones para la población y colectivos específicos, como ganaderos y agricultores, y ofrece enlaces hacia otras webs oficiales de referencia en materia de salud pública, mosquitos y enfermedades transmitidas por los mismos.

El diputado de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, ha animado a los vecinos y vecinas de la provincia a entrar en la web, descargar la app en el móvil y familiarizase con ella. "No basta con los tratamientos que podamos ejecutar las administraciones locales. Para lograr una prevención efectiva frente a los mosquitos son fundamentales la concienciación e implicación ciudadana, informándose y tomando también medidas para evitar que la densidad de mosquitos aumente, ya que buena parte de los focos de cría se localizan en espacios privados, así como para prevenir las picaduras", ha recordado.

A la vez, ha resaltado el esfuerzo que hace la Diputación por responder a la demanda de los ayuntamientos y los ciudadanos y ciudadanas que residen en las zonas con mayor riesgo entomológico.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y PLANIFICACIÓN

Las tareas de mantenimiento y mejora en esta aplicación no son las únicas que han centrado el trabajo del personal implicado en el plan de la Diputación frente a los mosquitos en invierno. También se han estado gestionando otras bases de datos y aplicaciones, con la depuración de la información recabada en 2025 y la actualización de formularios y visores para la toma de datos en campo, que ya se están utilizando en la nueva campaña 2026.

Además, se han incorporado nuevas herramientas de organización de trabajo, optimizando el proceso de elaboración de informes semanales, y otros materiales complementarios mediante la automatización y simplificación de procesos. Por otro lado, los técnicos han mantenido los muestreos larvarios y la identificación de focos larvarios durante los meses de frío.

Entre enero y febrero, en concreto, se han ejecutado tareas intensivas de campo, tecnológicas y administrativas para garantizar la preparación operativa de la nueva temporada. Este esfuerzo invernal en planificación, coordinación y mejora ha sido fundamental para preparar la campaña de primavera y verano y cobra una especial relevancia por las lluvias registradas, que podrían favorecer una mayor proliferación de los mosquitos al aumentar los hábitats de cría.