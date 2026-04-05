Diputado de Compromís y Sumar apoya el mensaje de unidad de Rufián pero lamenta que los partidos "no escuchan"

1075116.1.260.149.20260405115952 Archivo - El portavoz adjunto de Sumar y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez - EDUARDO PARRA - Archivo

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El dirigente de Compromís y portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha advertido de que el mensaje de unidad del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, "no está siendo escuchado por la dirección de los partidos" y ha defendido que lo que toca es "empujar" para encontrar fórmulas que eviten la división electoral, teniendo en cuenta las idiosincrasias de cada territorio.

También ha desgranado que en este espacio no necesita un candidato "presindenciable" para las próximas elecciones generales, sino que lo crucial es armar un "equipo plural" que permita a la izquierda más allá del PSOE ser capaz de frenar un Gobierno de PP y Vox.

"El mensaje de Rufián está calando entre el electorado y la gente más progresista y no está siendo escuchado por la dirección de los partidos políticos", ha afirmado Ibáñez en una entrevista con Europa Press respecto a su valoración al plan de optimizar candidaturas de izquierda que despliega el diputado 'republicano'.

Por ejemplo, ha apuntado que él pedirá a Rufián hacer campaña en las elecciones de la Comunidad Valenciana y ve positivo el acto que compartirá el próximo 9 de abril en Barcelona con la eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad Irene Montero sobre el futuro de la izquierda.

Al respecto, ha comentado que "bienvenido sea" este evento y ha ironizado "qué mal tenemos que estar democráticamente" para que sea "noticia" que gente de dos partidos diferentes, con ideologías similares, se "sienten a hablar".

EL ELECTORADO DE IRENE MONTERO NECESITA VERLA EN ESTOS FOROS

En todo caso, Ibáñez ha instado a no "especular" ni caer en el "salseo" que le encanta a las izquierdas. Dicho esto, ha admitido que Montero tiene un "electoral fiel que necesita verla en este tipo de proyectos" y él opina que Podemos es una fuerza "fundamental" que debe tener encaje en proyectos de unidad, siendo consciente de que su fuerza ya "no es la de 20216".

Asimismo, el portavoz adjunto del grupo plurinacional ha dejado claro que reivindica la militancia en los partidos y nunca va a estar en el juego de la "antipolítica" desdeñando a las organizaciones, pero ha agregado que sus "dinámicas internas" y "jerarquías" no pueden llevar a las formaciones a "cometer el error del siglo pasado". En contraposición, ha recetado ser conscientes de que, sin confluencias amplias, la derecha puede "pasarles por encima".

Por tanto, el diputado de Compromís adscrito a Sumar tiene claro que su espacio tiene que "tener una alternativa amplia que ilusione", que tenga en cuenta los territorios y liderazgos dentro del espacio en cada provincia. En lo que refiere a su comunidad, ha reivindicado que Compromís debe liderar las candidaturas en las circunscripciones siendo generosos para incluir a IU, Sumar, Podemos u otras fuerzas.

En este sentido, ha reclamado no caer en visiones "madrileñocentristas" para explicar que él no va a decirle al líder de IU, Antonio Maíllo, como articular las candidaturas en las provincias de esta autonomía, donde su formación está muy arraigada.

En todo caso, Ibáñez ha emplazado a todos los partidos a tener claro que lo peor para la agenda de la izquierda y del país es que PP y Vox recalen en la Moncloa, pues no puede haber "nada más lesivo para el autogobierno o para la diversidad lingüística".

Precisamente, IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los Comunes celebrarán el próximo 19 de abril en Sevilla un nuevo encuentro bajo el lema 'Un paso al frente', dando continuidad al celebrado en Madrid el pasado mes de febrero, para avanzar en la refundación de su alianza para afrontar las próximas elecciones generales.

OLVIDAR EL "PUÑAL POR LA ESPALDA" Y PENSAR EN LA GENTE

"No sé si somos conscientes del momento histórico en el que estamos", ha reiterado para desgranar que entiende la importancia de los partidos, el "desgaste personal" que "suponen las internas" y que los cargos políticos no son "robots" y que cueste pactar con quien en su día "te ha clavado un puñal", pero hay que mirar sobre todo a los pensionistas, migrantes, personas LGTBIQ+ o usuarios de la sanidad que se verán perjudicados por un Ejecutivo de la derecha.

Por otro lado, ha minimizado que la alianza entre Movimiento Sumar, Comuns, IU y Más Madrid aún no tenga referente electoral y ha explicitado que una de sus críticas que hace a Sumar y a Unidas Podemos es haber primado los "hiperliderazgos" y "hacer las cosas sin democracia interna, pasando de los partidos y centralizándolo todo".

PARA GANAR EL GOBIERNO NO HACE FALTA UN CANDIDATO "PRESIDENCIABLE"

A su juicio, hace falta "hacer las cosas diferentes" y primar la acción conjunta no solo entre partidos sino entre organizaciones políticas, algo "más estimulante" que cómo se construye una candidatura.

De hecho, ha ironizado que "duda mucho" que la izquierda alternativa esté "disputando el sillón de la Moncloa" sino que su función es ser esencial para revalidar el Gobierno. "Para eso no hace falta un candidato presidencial. Quizá hace falta un equipo plural y, sobre todo, hacen falta ideas valientes", ha zanjado.