Diputado de Sumar pide que la votación de los decretos de vivienda se haga por llamamiento ante el rechazo de Junts

El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha reclamado que la votación de los decretos de vivienda en el Congreso se haga públicamente por llamamiento ante el rechazo de Junts ha validarlos en el pleno.

La Ejecutiva de Junts per Catalunya ha pedido este jueves por la noche la retirada de los dos decretos de vivienda que el Gobierno llevará este viernes al Congreso de los Diputados, además de solicitar un nuevo texto que "comience a revertir la grave situación de la vivienda".

En respuesta al anuncio de la formación catalana, Alberto Ibáñez ha afirmado que el de este viernes no se trata de "un pleno más" y, citando el artículo 85 del Reglamento de la cámara baja, ha solicitado que los diputados voten "uno por uno" y a viva voz.

"Que cada uno asuma la responsabilidad de su voto y se retrate ante la sociedad", ha escrito en un mensaje en la red social 'X'.

El Reglamento del Congreso establece que la votación se haga pública por llamamiento cuando los soliciten dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los miembros de la cámara. Además, en ningún caso podrá ser secreta en aquellos casos en los que los acuerdos hayan de adoptarse en función del criterio de voto ponderado.