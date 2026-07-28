El diputado Vicenç Vidal pide que Marlaska comparezca por las cargas policiales en la marcha contra el turismo masivo

Archivo - El diputado de Sumar Vicenç Vidal, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 14 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Més per Mallorca adscrito al grupo Sumar, Vicenç Vidal, ha solicitado la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que rinda cuentas por las cargas policiales durante la manifestación contra la masificación turística en el archipiélago.

Aparte, ha registrado junto al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, para que el departamento de Marlaska explique esta polémica intervención policial, que se saldó con cinco heridos y ha llevado a que la formación de Vidal reclame la dimisión del delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez.

El dirigente de Més ha cursado una petición de comparecencia del ministro, a la que ha tenido acceso Europa Press, en el marco de la comisión mixta sobre la insularidad en las Cortes Generales, de la que es el portavoz de Sumar en este órgano parlamentario.

Vidal, quien estuvo presente en esta manifestación, requiere al Ministerio del interior que aclare quién ordenó las cargas policiales y qué justificó dicha orden, aparte de que detalle qué medios se utilizaron contra los manifestantes en dicho operativo de seguridad.

También interroga al Ministerio por qué los mandos policiales se negaron a hablar con el diputado que, según argumenta, solicitó en varias ocasiones dialogar con los responsables del dispositivo policial para "rebajar la tensión".

En sus iniciativas, Vidal pide conocer si el delegado del Gobierno en Baleares asume alguna responsabilidad política por estos hechos y si tiene pensado "presentar su dimisión", pese a que este lunes rechazó renunciar al cargo. También demanda la comparecencia del delegado en la comisión de insularidad si aún mantiene el cargo.

"Viví estos hechos en primera persona. Vi a personas heridas e intenté sin éxito hablar con el responsable del operativo policial y acompañé a las víctimas hasta bien entrada la madrugada. Lo ocurrido es incompatible con una actuación policial propia de un estado democrático", ha afirmado Vidal en declaraciones remitidas a los medios.

NO SE PUEDE RESPONDER CON VIOLENCIA A LA MOVILIZACIÓN SOCIAL

También ha advertido que el Estado "no puede responder con violencia a una movilización ciudadana que defendía el derecho a la vivienda, el territorio y un futuro digno para Baleares", para prometer que seguirán impulsando las iniciativas parlamentarias necesarias para que se asuman responsabilidades políticas por una actuación policial "injustificable".

Por otro lado, el portavoz de Sumar en la Comisión de Interior del Congreso y portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, ha pedido cuentas al Gobierno por estas cargas policiales y también por el tratamiento dado a dos activistas detenidas días antes por la Guardia Civil.

Santiago recalca que el propio delegado del Gobierno en Baleares ha admitido que se registraron "imágenes inaceptables" al término de una marcha que se había desarrollado de forma pacífica y que finalizó con una docena de heridos y un detenido. Por ello, el diputado de Sumar quiere saber si Interior va a abrir alguna investigación interna o expediente para esclarecer la actuación policial.