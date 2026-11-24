Archivo - El director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20 del Gobierno, Manuel de la Rocha, interviene durante la 3ª edición de ‘Global Trends’, en el Auditorio El Beatriz, a 12 de junio de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha, ha declarado este martes como testigo que no se detectó un conflicto de intereses en el préstamo que se concedió a Air Europa durante la pandemia, ante el hecho de que una empresa relacionada con la aerolínea apoyara un proyecto de Begoña Gómez, la esposa del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Así lo ha indicado al testificar ante el juez José María Escribano, titular de la Plaza 49 de la Sección de Instrucción del tribunal de instancia de Madrid, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

En esta causa se investiga si hubo irregularidades en el rescate de 475 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea en noviembre de 2020 y está imputado el vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora.

A De la Rocha se le ha preguntado por ello dado que Wakalua Hub --filial de Globalia, matriz de Air Europa-- acordó 40.000 euros de patrocinio con el IE Africa Center, que dirigió la esposa de Sánchez.

También estaban citados a testificar el presidente de Correos y exsecretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, así como el exdirectivo de SEPI José Ángel Partearroyo; el subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Miguel Ángel González, y el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio.

Saura ha indicado que no tuvo una participación decisiva en el rescate y, como ya testificó en el juicio del Tribunal Supremo al exministro José Luis Ábalos, ha asegurado que se limitó a hacer un guion para periodistas y no llevó a cabo ningún comunicado o nota como trato de favor a la aerolínea.

Por su parte, las fuentes han trasladado que Partearroyo ha asegurado que se le pidió un impulso con la operación de Air Europa debido a la situación de posible quiebra de la compañía y la necesidad de pagar las nóminas.

Además, estaba llamado en la misma condición el exportavoz parlamentario de Sumar Íñigo Errejón, que en 2020, cuando era diputado y líder de Más País, denunció en una pregunta parlamentaria que el préstamo incumplía "de manera clamorosa las conclusiones del dictamen de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica", ya que entre las condiciones asumidas por la compañía aérea para obtener dicha ayuda no había "ninguna de carácter climático o ambiental".

Errejón ha rechazado que tuviera sospechas sobre la ayuda concedida a la aerolínea e hiciera, por ello, esa pregunta, y ha asegurado que fue una de tantas consultas parlamentarias sobre asuntos relacionados con el cambio climático y porque tenía dudas sobre el impacto medioambiental, han indicado las mismas fuentes.

LA VICEPRESIDENTA AAGESEN NEGÓ PRESIONES

Unas testificales que han tenido lugar después de que la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, declarara este lunes también como testigo que no hubo irregularidades ni recibió presiones para el préstamo a la aerolínea en pandemia, remarcando que se cumplieron todos los requisitos en el proceso.

La vicepresidenta ya compareció el pasado julio en el Senado en la comisión de investigación sobre la SEPI, donde explicó que fue una de las vocales del Consejo Gestor del Fondo de Ayuda. "Nunca en ningún expediente recibí presiones para emitir ningún voto", expresó.

Preguntada entonces por el PP si hubo interés del exministro Ábalos en la operación, Aagesen afirmó que lo desconocía y negó haber sido contactada por parte del entorno del extitular de Transportes.

Aagesen manifestó que esta operación cumplía con "todos los criterios de elegibilidad" para saliera delante. "Todas las deliberaciones del Consejo Gestor se basaban en los informes que se llevaban de las unidades y también de los expertos externos", dijo.

Igualmente, el lunes declararon como testigos Ana de la Cueva, que fue secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y es la actual presidenta de Patrimonio Nacional; la exsubsecretaria de Hacienda Pilar Paneque; el exdirector de Asuntos Jurídicos de la SEPI Francisco Javier Loriente, y el ex secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa y expresidente de Renfe Raúl Blanco.

En la misma línea que la vicepresidenta del Gobierno, estos testigos señalaron ante el juez que el expediente para el rescate a la aerolínea se tramitó con rigor.

La imputación de Bartolomé Lora partió de una querella de PP y Vox. El magistrado apreció que los hechos denunciados por los partidos "presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa".

En su declaración como investigado, el vicepresidente de SEPI admitió el pasado julio que hubo reuniones relacionadas con el préstamo a Air Europa antes de que se abriese el plazo de petición de ayudas, pero negó irregularidades en la concesión.